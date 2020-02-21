Вебинар Modern Digital Workplace, 27 февраля 

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Компании становятся успешными, когда барьеры между людьми разрушаются, а технологии и рабочие места делают сотрудников продуктивными и креативными, где бы они ни находились.
Современное цифровое рабочее место выходит за пределы физического пространства. Это — опыт, полученный через подключенные устройства, приложения и головокружительный объем информации, расширяющий границы пространства, времени и человеческого интеллекта. Реализация такого рабочего пространства зависит от технологического и человеческого факторов.
Большинство руководителей компаний и специалисты ИТ-департаментов уже успели разобраться в технологических аспектах, однако не учли человеческие особенности. Чтобы цифровая трансформация оказалась эффективной, недостаточно просто внедрить новые технологии — необходимо добиться того, чтобы персонал освоил их и начал активно использовать в работе. Это касается абсолютно всех сотрудников, от руководителей высшего звена до полевых работников, особенно если последние напрямую взаимодействуют с клиентами.
На вебинаре вы узнаете о ключевых аспектах создания современного цифрового рабочего места для ваших сотрудников, почему компаниям так важно наладить совместную работу команды и создать корпоративную культуру сотворчества:
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Как сформировать видение цифрового рабочего места.
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Сколько приложений нужно сотруднику для повышения собственного КПД.
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Как управлять цифровыми привычками на пользу организации.
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Как выглядит цифровое рабочее место у глобальных брендов — Marks & Spencer, Mondelez, Shell, KFC и других.
Спикеры:
Наталья Бурлакова — специалист по продуктам Modern Workplace, компания Microsoft.
Андрей Бурлуцкий — эксперт по построению современных цифровых рабочих мест, менеджер по стратегическому маркетингу, компания SMART business.
27 февраля, 15:00.
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: http://bit.ly/2uC5XwF
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