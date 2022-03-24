В Україні зафіксовано кібератаку з використанням шкідливої програми HeaderTip

24 марта 2022 г., 12:25

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Урядовf командf реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA повідомляє про виявлення RAR-архіва "Про збереження відеоматеріалів з фіксацією злочинних дій армії російської федерації.rar", який містить одноіменний EXE-файл.



Запуск виконуваного файлу призведе до створення на комп'ютері документу-приманки "#2163_02_33-2022.pdf" (стосується листа Національної поліції України), а також DLL-файлу з видаленим MZ-заголовком "officecleaner.dat" та BAT-файлу "officecleaner.bat", що забезпечить формування коректного DLL-файлу, його запуск і запис в реєстр Windows для забезпечення персистентності.



Згаданий DLL-файл класифіковано як шкідливу програму HeaderTip, основним призначенням якої є завантаження та виконання інших DLL-файлів.



Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0026. Аналогічні атаки, для прикладу, фіксувалися у вересні 2020 року.





Індикатори компрометації



Файли:



1af894a5f23713b557c23078809ed01c 839e968aa5a6691929b4d65a539c2261f4ecd1c504a8ba52abbfbac0774d6fa3 Про збереження відеоматеріалів з фіксацією злочинних дій армії російської федерації.rar

13612c99a38b2b07575688c9758b72cc 042271aadf2191749876fc99997d0e6bdd3b89159e7ab8cd11a9f13ae65fa6b1 Про збереження відеоматеріалів з фіксацією злочинних дій армії російської федерації.exe

3293ba0e2eaefbe5a7c3d26d0752326e c0962437a293b1e1c2702b98d935e929456ab841193da8b257bd4ab891bf9f69 #2163_02_33-2022.pdf (документ-приманка)

9c22548f843221cc35de96d475148ecf 830c6ead1d972f0f41362f89a50f41d869e8c22ea95804003d2811c3a09c3160 officecleaner.bat

4fb630f9c5422271bdd4deb94a1e74f4 a2ffd62a500abbd157e46f4caeb91217738297709362ca2c23b0c2d117c7df38 officecleaner.dat

1aba36f72685c12e60fb0922b606417c 63a218d3fc7c2f7fcadc0f6f907f326cc86eb3f8cf122704597454c34c141cf1 httpshelper.dll (HeaderTip)





Мережеві:



Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

hxxps://product2020.mrbasic[.]com:8080

product2020.mrbasic[.]com

104[.]155.198.25





Хостові:



%TMP%\#2163_02_33-2022.pdf

%TMP%\officecleaner.bat

%TMP%\officecleaner.dat

%TMP%\officecleaner.dll

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\httpsrvlog

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\httpshelper

c:\windows\system32\rundll32.exe %TMP%\httpshelper.dll,OAService

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист