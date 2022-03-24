За минулу добу «Укренерго» відновило електропостачання понад 47 тис. споживачів

24 марта 2022 г., 11:35

0

Tweet

Як повідомляє НЕК «Укренерго», добігає місяць роботи української енергосистеми в умовах війни - три тижні з цього терміну вона працювала в ізольованому режимі, і тиждень – синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E. Увесь цей час мережа була однаково стабільна – частота на рівні 50 Гц



Як і завжди працюють всі види електростанцій, забезпечуючи електроенергією всіх споживачів: населення, військових, об’єкти критичної інфраструктури тощо.



За минулу добу електропостачання було відновлено понад 47 тисячам споживачів у Донецькій, Київській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській та Сумській областях.



Крім цього, ремонтники Київського регіонального центру обслуговування мережі НЕК «Укренерго» та інших енергетичних компаній за свою самовіддану працю отримали нагороди від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. З перших днів війни вони відновлювали пошкоджені під обстрілами лінії електропередачі та електропідстанції в Київському регіоні, що дало можливість стабілізувати надійне електропостачання споживачів та сталу роботу генерації.



Серед нагороджених працівників Укренерго: Віталій Красносільський, Сергій Резніченко, Олександр Приймак, Олександр Фіров, Олександр Кельвич, Микола Ткаченко, Віктор Трегуб.



Разом переможемо!



Слава Україні!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист