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За минулу добу «Укренерго» відновило електропостачання понад 47 тис. споживачів

24 марта 2022 г., 11:35
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Як повідомляє НЕК «Укренерго», добігає місяць роботи української енергосистеми в умовах війни - три тижні з цього терміну вона працювала в ізольованому режимі, і тиждень – синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E. Увесь цей час мережа була однаково стабільна – частота на рівні 50 Гц

Як і завжди працюють всі види електростанцій, забезпечуючи електроенергією всіх споживачів: населення, військових, об’єкти критичної інфраструктури тощо.

За минулу добу електропостачання було відновлено понад 47 тисячам споживачів у Донецькій, Київській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській та Сумській областях.

Крім цього, ремонтники Київського регіонального центру обслуговування мережі НЕК «Укренерго» та інших енергетичних компаній за свою самовіддану працю отримали нагороди від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. З перших днів війни вони відновлювали пошкоджені під обстрілами лінії електропередачі та електропідстанції в Київському регіоні, що дало можливість стабілізувати надійне електропостачання споживачів та сталу роботу генерації.

Серед нагороджених працівників Укренерго: Віталій  Красносільський, Сергій Резніченко, Олександр  Приймак, Олександр Фіров, Олександр Кельвич, Микола Ткаченко, Віктор Трегуб.

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