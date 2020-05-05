В очередной раз ухудшен прогноз мировых расходов на ИТ

5 мая 2020 г., 16:25

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Пандемия коронавируса продолжает оказывать ощутимое влияние на мировую экономику, вынуждая пересматривать прогнозы развития отраслей. В 2020 г. аналитики IDC ожидают снижение глобальных ИТ-расходов на 5,1% «YoY» в постоянной валюте, до 2,25 трлн долл. Расходы на информационные и телекоммуникационные технологии, включающие телеком- и бизнес-услуги, сократятся на 3,4% до 4 трлн долл. Причем, расходы на телеком снизятся на 0,8% несмотря на продолжающиеся крупные инвестиции в построение сетей 5G и возросший спрос на услуги фиксированного широкополосного доступа. В то же время, затраты на ИТ-инфраструктуру должны выйти в плюс почти на 4%, до 237 млрд долл.

Общие расходы на устройства, включая ПК и телефоны существенно сократятся. В частности, ожидаемый всплеск спроса с появлением 5G-смарфтонов вряд ли перекроет удлинившийся жизненный цикл смартфонов, а рынок ПК пойдет вниз после завершения масштабного обновления устройств корпоративным сектором в 2019 г.

Расходы на ИТ-услуги будут снижаться из-за вынужденной приостановки крупных новых проектов, а также коррекции бюджетов в части услуг по поддержке и управлению.

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