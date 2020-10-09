В этом году рынок 5G-смартфонов вырастет на 1300%

По мнению исследователей из Strategy Analytics, в нынешнем году на мировой рынок будет поставлено не менее 250 млн смартфонов с поддержкой стандарта 5G. Если прогноз подтвердится, то результат годичной давности (19 млн смартфонов), будет улучшен на 1300%.
Наиболее емкими рынками сбыта будут оставаться Китай и США. Крупнейшими брендами, на долю которых в 2020 г. придется 2/3 общих поставок 5G-смартфонов, окажутся Apple iPhone, Huawei и Samsung.
Несмотря на высокий интерес к рассматриваемым устройствам, развитие рынка сдерживается сравнительно высокими ценами на представленные модели. Кроме того, вследствие пандемии коронавируса заметно замедлился процесс запуска в коммерческую эксплуатацию новых сетей.
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