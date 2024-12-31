В Армія+ запустили курс з кібербезпеки для військових

31 декабря 2024 г., 10:25

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У застосунку Армія+ з'явився шостий навчальний курс на тему «Інформаційна стійкість: кібербезпека», який допоможе військовослужбовцям розпізнавати загрози в онлайн-середовищі та підвищити рівень інформаційної безпеки.

Курс складається з двох модулів. Кожен з них містить серію відеоуроків, приклади, практичні поради для військових з інструкціями для налаштування заходів безпеки на персональних пристроях.

Загалом курс про кібербезпеку та інформаційну стійкість розкриває питання:

Як розпізнавати загрози з фішингу, вберегтися від шкідливого програмного забезпечення та атак з використанням персональних даних?

Як захистити від загроз власні пристрої та мережі?

Безпечне використання мобільних технологій.

Головні правила безпеки в інтернеті, особливості користування месенджерами та електронною поштою.

Як протидіяти соціальній інженерії?

«Сучасний військовий має володіти широким спектром знань та навичок. Новий курс в Армія+ буде корисним як для командирів, так і для особового складу, щоб вчасно виявляти загрози в інтернеті та протидіяти ним. Ми продовжуємо розвивати освітній напрямок, і це лише перший блок матеріалів у цьому напрямку. Згодом плануємо додати продовження на тему протидії ворожому ІПСО», – підкреслив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

По завершенню навчання та складання фінального тесту військовослужбовці отримають сертифікат, який свідчить про успішне проходження курсу.

«Наші військові повинні бути захищеними не тільки в польових умовах, але й не забувати про дії ворога онлайн. Навчальний блок застосунку Армія+ розвивається та лише за два місяці розширився до шести курсів. Вже 25 000 військових розпочали навчання, а 6 000 – встигли завершити та отримати сертифікати про успішне проходження. Розвиваємо наших захисників та нарощуємо якісну перевагу над ворогом», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Запуск курсу відбувся у співпраці фахівців з комунікацій, кібербезпеки, медіаграмотності Міністерства оборони України, Збройних сил України та компанії Zinc Network за сприяння Міністерства закордонних справ, у справах співдружності та розвитку Великої Британії. Створення навчального блоку в Армія+ підтримав Офіс ефективного регулювання BRDO.

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