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В 2021 г. память останется двигателем полупроводниковой отрасли

29 января 2021 г., 17:05

В 2021 г. память останется двигателем полупроводниковой отрасли

Согласно первым приведенным прогнозам, мировая полупроводниковая индустрия стоит на пороге очередного рекорда — при росте на 12% «YoY», в 2021 г. объем продаж впервые достигнет 441,5 млрд долл.

Направления памяти DRAM и NAND окажутся наиболее динамично развивающимися. Как ожидают в IC Insights, продажи в этих сегментах увеличатся на 18% и 17% соответственно. Пандемия COVID-19 по-прежнему заставляет корпоративный, образовательный, государственный сектора, а также домашних пользователей, активно закупать компьютеры, планшеты, серверы. В дополнение к этому, набирает обороты процесс масштабного перехода на продукты с поддержкой 5G.

Среди быстрорастущих также окажутся направления специализированных аналоговых чипов и специализированной логики для автомобильной промышленности. Ожидается, что по итогам наступившего года средняя стоимость полупроводниковой начинки в одном автомобиле увеличится до 550 долл.

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