Xiaomi анонсировала беспроводную зарядку, работающую на дистанции несколько метров

29 января 2021 г., 16:35

Компания Xiaomi анонсировала новую систему беспроводной зарядки Mi Air Charge.



Как сообщается, решение, способно заряжать сразу ряд устройств одновременно, причем на расстоянии в несколько метров.



Система имеет форму куба и позволяет заряжать каждое устройство мощностью до 5 Вт. Сам процесс осуществляется с помощью 144 антенн, работающих в миллиметровом диапазоне, позиционируется заряжаемое устройство с помощью пяти антенн.

Что касается смартфонов, Xiaomi также разработала миниатюрную антенную решетку со встроенным «антенным маяком» и «приемной антенной решеткой». Через антенну маяка в режиме низкого энергопотребления передается информация о местоположении. Приемная антенная решетка, состоящая из 14 антенн, преобразует сигнал миллиметрового диапазона, излучаемый зарядной батареей, в электрическую энергию через схему выпрямителя. Сообщается, что процессу зарядки не мешают физические препятствия между ЗУ и смартфоном.



О доступности продукта пока ничего не сообщается. Вероятнее всего, он появится не раньше следующего года.

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