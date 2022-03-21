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Uber запускає операції у Вінниці, Тернопілі, Івано-Франківську та Чернівцях

21 марта 2022 г., 17:24

Uber офіційно повідомив, що розширив свою діяльність на міста Вінниця, Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці, продовжуючи працювати у Львові, щоб підтримати громади у забезпеченні доступу до необхідної мобільності.

Якщо вам потрібно подорожувати, скористайтеся промокодом SLAVAUA і отримайте знижку до 150 грн на наступні 3 поїздки по Україні.

Uber також пропонує зареєструйтися водіям у означених містах, якщо вони хочуть допомогти з необхідною мобільністю та волонтерством.

Також повідомляєжться, якщо ви раніше були зареєстровані в інших містах, ви можете здійснювати поїздки в межах будь-якого доступного міста України.

Uber не стягує жодної комісії в Україні, тому водії отримують загальну вартість поїздок.

Компанія також заявила, що хоч і уважно стежить за ситуацією в Україні та намагається зробити послуги доступними лише там, де це відносно безпечно, але ж просить користувачів бути в курсі місцевої ситуації та використовувате додаток Uber лише тоді, коли це безпечно.

Послуги Uber недоступні під час комендантської години. За запитами міських рад можуть застосовуватися інші обмеження.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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