Uber запускає операції у Вінниці, Тернопілі, Івано-Франківську та Чернівцях

Uber офіційно повідомив, що розширив свою діяльність на міста Вінниця, Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці, продовжуючи працювати у Львові, щоб підтримати громади у забезпеченні доступу до необхідної мобільності.
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Uber також пропонує зареєструйтися водіям у означених містах, якщо вони хочуть допомогти з необхідною мобільністю та волонтерством.
Також повідомляєжться, якщо ви раніше були зареєстровані в інших містах, ви можете здійснювати поїздки в межах будь-якого доступного міста України.
Uber не стягує жодної комісії в Україні, тому водії отримують загальну вартість поїздок.
Компанія також заявила, що хоч і уважно стежить за ситуацією в Україні та намагається зробити послуги доступними лише там, де це відносно безпечно, але ж просить користувачів бути в курсі місцевої ситуації та використовувате додаток Uber лише тоді, коли це безпечно.
Послуги Uber недоступні під час комендантської години. За запитами міських рад можуть застосовуватися інші обмеження.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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