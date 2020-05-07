Рынок серверов не оправдал ожидания аналитиков

7 мая 2020 г., 11:55

Глобальные поставки серверов в первой календарной четверти года достигли 3,65 млн устройств, — сообщает Digitimes Research. Квартальный спад достиг 16,9%, тогда как еще в феврале аналитики прогнозировали снижение не более, чем на 9,8%.

Причина для столь заметного расхождения в цифрах уже традиционна — разрушительное влияние пандемии коронавируса на цепочку поставок и спрос в целом.

Тем не менее, уже в текущем квартале ожидается восстановление рынка. Произойдет это, в том числе, благодаря отложенным заказам, а также возросшему из-за удаленного обучения и работы, интересу к облачным услугам. Как результат, увеличение поставок будет отмечено как в квартальном, так и в годовом сопоставлениях.

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