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У перші місяці війни користування Telegram збільшилося у восьмеро

28 июня 2022 г., 14:35

Telegram продовжує набирати популярності серед українців, ставши їхньою новою повсякденною звичкою. Якщо раніше середньостатистичний користувач приділяв Telegram лише п’ять хвилин на день, то від лютого цей показник виріс до 40 хвилин.

Згідно з результатами квітневого рейтингу мобільних додатків Kantar CMeter, Telegram приріс аудиторією на 5%, збільшивши своє охоплення серед користувачів смартфонів в Україні.

У перші місяці війни користування Telegram збільшилося у восьмеро

За цей період, час користування месенджером збільшився у вісім разів. Найактивніше застосунком Telegram користувалися в період з 28 лютого до 6 березня. Під час найгострішої фази військового вторгнення, українці присвячували Telegram до 1 години часу щоденно. На кінець квітня показник зменшився – до 30 хвилин на день.

У перші місяці війни користування Telegram збільшилося у восьмеро

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