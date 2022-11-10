 Тримаємо зв'язок!

10 ноября 2022 г., 14:52

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Останнім часом багато моїх знайомих звернулись до мене з одним питанням, що роботи коли вимикають електроживлення, а комунікація (телефонний дзвінок, доступ до мережі Інтернет, тощо) потрібне.

Спробую пояснити, що робити та куди бігти.

Якщо ви мешкаєте у багатоповерховому будинку, та маєте дротове (зазвичай мідний кабель Ethernet) підключення до мережі Інтернет через обладнання оператора, на якому зникає електроживлення, або якщо у оператора доступ до вашого модема побудовано за принципом гірлянда (це коли поки до вас дійде інтернет у цьому ланцюжку наявне понад одного пристрою (комутатор)) від центрального або кореневого вузла оператора, де також зникло електроживлення, зрозуміло, що ви не зможете отримати доступ до мережі Інтернет.

На жаль під час масового відключення електроживлення вимикаються цілі райони міста, або невеличкі міста, та села повністю, тому операторам вкрай важко у таких умовах утримувати свої мережі працюючими. Особливо ті мережі які побудовані на мідному кабельному Ethernet, та за принципом гірлянда, (від будинку до будинку) весь ланцюжок мережі.

Краща ситуація, якщо ви мешкаєте у будинку або населеному пункту де оператор застосував більш сучасну технологію, це мережі на оптичних дротах за технологією #PoN/gPoN. Тоді дійсно вам достатньо придбати до свого модема невеличкий power bank та підключити до нього свій модем #OnU (назва модема який працює на оптичній мережі).

У сьогоденних умовах, жоден оператор, без модернізації своїх кабельних мереж не зможе забезпечити безперешкодний зв'язок.

Також нагадаю, вам як користувачу потрібно заживати обладнання яке знаходиться у вас вдома (модем, роутер) #powerbank.

Мобільні оператори та цифровий зв'язок #LTE, #3G. На жаль не вихід, бо коли ми маємо відключення електроживлення таких масштабів, через деякий час вимикаються соти та вузли мобільних операторів (акумулятори не встигають через короткі проміжки наявності електроживлення заряджатись) час роботи мереж мобільних операторів у таких регіонах також значно зменшився, встановити генератори на кожній базовій станції, просто неможливо. Це окрема тематика модернізації, таких мереж, використання не над високих смуг (800-900 Мгц, та відкат до суто голосових технологій 2G). Про це може якось окремим меседжем.

Будь який побутовий мобільний #LTE роутер на підвіконні вашої оселі може трохи покращити вашу ситуацію (за умови, що у вас поверх понад четвертий, а поруч є райони міста де не відключено електроживлення, ви їх бачите з вікна), та працюють мобільні вежі операторів.

Але якщо ми кажемо десь про села, де відбувається повний #blackout, то взагалі втрачається будь який мобільний зв'язок.

До речі раджу придбати #SIM картки всіх трьох операторів, та перевірити роботу. Можуть бути випадки коли у вас світиться позначка LTE а інтернету не має. Це свідчить про те, що десь "розвалилась" трансмісія (проміжна точка оператора) вимкнулась через відсутність електроживлення.

Тепер про приємне.

Дякуючи свого часу Мінцифрі Міністерство цифрової трансформації України, Україна має досить непогане покриття оптичними мережами приватного сектору, сел та невеличких міст.

Де оператори вже будували свої мережі за технологією PoN або #FTTH. Таким чином, абоненту достатньо резервувати (підключити до powerbanku) суто своє абонентське обладнання. Свій центральний вузол, оператор буде довго тримати на генераторах, або акумуляторах (тим паче я чув що прем’єр повідомив що знімуться мита з генераторів), свого часу все таж Мінцифра надала генератори у ті райони де не було електроживлення.

Друга непогана новина, деякі оператори, вже почали процес глибинної модернізації у великих містах, паралельно розбудовувати у багатоповерхівках мережі за технологією PoN. Це досить дороге задоволення, та кропітка робота, але цей процес почався, і це чудово.

Тому, якщо ви мешкаєте десь у будинку де вже є оператор який надає послугу на базі технології PoN не вагайтесь та підключайтесь, зв'язок я думаю, більш потрібний, чим коли його не має.

Третя непогана новина, ми маємо оператора/операторів, які надають доступ за технологією #aDSL, це коли до вашого дротового телефону, паралельно підключено модем. Тому також, раджу звернути на такого оператора увагу, якщо вам потрібен зв'язок. До речі якщо ви не відмовились від вашого дротового телефону, то раджу не відмовлятись. Бо під час вимкнення мобільних операторів, цей телефон буде у вас працювати значно довше, а можливо на цей номер оператор зможе ще зробити вам Інтернет.

Тепер для операторів.

Якщо ви не почнете вже проводити глибинну модернізацію своїх мереж та переводити їх на нові технології, ви втратите якусь частину своїх клієнтів які перейдуть до операторів які вже це почали робити модернізацію.

А поки ви будуєте оптичну мережу, бажано всі будинкові комутатори заживити від акумуляторів, принаймні виграєте деякий час, але мережу все одно треба модернізувати.

Знадобиться багато персоналу, а це робочі місця.

Профільні асоціації, агов де ви? Треба вже звертатись до уряду Кабінет Міністрів України, щодо мита на кабелі, на акумулятори, тощо, ви ж на те і профільні. Писати на МО Міністерство оборони України щодо бронювання ваших співробітників, бо інакше такі роботи виконати буде просто неможливо.

Трохи про супутник та автономію.

Так #старлінк це дуже непогано, але для цього його треба мати. Так старлінк вирішить усі ваші питання про які я вище писав, за умови, що він працює, та у вас є чим його заживити, та вистачає грошей (абонплата висока).

Що на фото, це частина мого досвіду підключення до мереж мобільних операторів. Підсилювач радіочастотного сигналу (ретранслятор), та цифровий модем. Це рішення можуть бути корисними, у разі умов які я вище писав (працюючі мережі мобільних операторів). Жодного разу я не зміг отримати швидкість більше 1 Мбіт (умови підключення до базових станцій в іншому районі які вже були перевантажені), але цього вистачало для роботи месенджерів, та навіть дзвінків у Whatsup.

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