Три новых подхода к лидерству в цифровой трансформации

26 августа 2020 г., 14:05

0

Tweet

Новое исследование профессора Фэн Ли (Feng Li), заведующего кафедрой управления информацией Городской бизнес-школы, выявило три новых подхода, которые новаторы в области цифровых технологий могут использовать, чтобы снизить риск неудач и получить конкурентное преимущество в отрасли.

В связи с пандемией коронавируса, вынуждающей многие организации работать удаленно, внедрение новейших безопасных технологий приобрело существенное значение для многих отраслей, предоставляя большие возможности для поставщиков этих технологий, но также и большие проблемы удовлетворения спроса, опережения конкурентов и выживания в быстро меняющейся среде.

Профессор Ли взял интервью у высших руководителей восьми мировых цифровых лидеров, включая Amazon, VMware, Slack, Alibaba и Baidu, чтобы узнать, каковы их стратегии инноваций.

Полученные результаты можно свести к трем основным появляющимся подходам:

• Инновации путем экспериментов: непрерывный процесс разработки идей в небольшом масштабе без больших первоначальных инвестиций, а затем использование и быстрое расширение тех, которые оказались успешными.

• Радикальная трансформация за счет поэтапных подходов: разделение крупномасштабных проектов на стратегические инвестиции с возможностью измерения на каждом этапе позволяет компаниям радикально внедрять инновации сразу в несколько проектов небольшими шагами. Этот метод также снижает риск провала одного крупного проекта и позволяет компаниям судить, какие проекты принесут наибольшую прибыль или наибольшее влияние на инвестиции.

• Динамические устойчивые преимущества за счет портфеля временных преимуществ: из-за стремительного характера цифровой экономики конкурентные преимущества часто недолговечны. Реализация стратегии последовательных и возрастающих временных преимуществ может принести значительные долгосрочные выгоды.

Во всех трех стратегиях используются элементы диверсификации и управления портфелем для снижения затрат, связанных с неудачей, как это часто наблюдается в портфелях инвесторов.

Профессор Ли сказал, что природа цифровых инноваций предполагает очень динамичный подход.

«Цифровые технологии - это очень изменчивый, быстро развивающийся сектор, - сказал он. - Для компаний в этой области важно осознавать, что конкурентные преимущества недолговечны и что для инноваций не существует« конечной точки. Выбрасывать весь свой вес на один проект в качестве непрерывного действия очень рискованно и приносит мало долгосрочной выгоды, даже в случае успеха. Устойчивого развития можно добиться только путем постоянного изобретения колеса и поиска новых инвестиционных возможностей».

Пандемия коронавируса бросила вызов и открыла двери возможностей традиционно нецифровым организациям для внедрения инновационных методов банковского дела, образования и даже занятий физкультурой в гостиной.

Это оказывает дополнительное давление на представителей отрасли, заставляя их оставаться впереди новых разрушителей, делая дополнительный акцент на способность быстро и эффективно менять направление при переходе между инновациями.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации