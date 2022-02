Toshiba будет разделена на две компании

7 февраля 2022 г., 17:48

Компания Toshiba официально представила обновленную информацию о стратегической реорганизации. Напомним, предварительно, в конце прошлого года, планировалось разделение на три независимых структуры. Однако уточненный план включает в себя безналоговое отделение компании Device Co., в результате чего будут созданы две самостоятельные структуры с более гибким управлением и с более экономически оправданной структурой затрат.



Совет директоров Toshiba определил, что самый быстрый, эффективный и действенный способ обеспечить устойчивый прибыльный рост, повысить акционерную стоимость и убедительные преимущества для клиентов, деловых партнеров и сотрудников — продолжить разделение на две самостоятельные компании.



Первая из образованных компаний, с условным названием Toshiba / Infrastructure Service Co., будет включать подразделения Toshiba Energy Systems & Solutions, Infrastructure Systems & Solutions, Digital Solutions и Battery, а также доли Toshiba в Kioxia Holdings.



В эту компанию войдут продукты и услуги, включающие производство, передачу и распределение электроэнергии, возобновляемые источники энергии, управление энергопотреблением, системные решения для общественной инфраструктуры, железных дорог и промышленности, а также ИТ-решения для государственных учреждений и частных компаний.



Ожидается, что чистый объем продаж Toshiba / Infrastructure Service Co. составит 1,52 трлн иен (13,21 млрд долл.) в 2021 финансовом году, а совокупный годовой темп роста (CAGR) будет на уровне 5,3%, что позволит достичь 1,87 трлн иен (16,25 млрд долл.) к 2025 финансовому году. Компания также ожидает повышения рентабельности операционной прибыли с 3,6% до 6,4% за тот же период.



Структура второй компании - Toshiba /Device Co. - остается неизменной по сравнению с объявлением от 12 ноября 2021 г. В нее войдет подразделение Toshiba Electronic Devices & Storage Solutions, продукция которой включает силовые микросхемы, оптические полупроводники, аналоговые интегральные схемы, жесткие диски большой емкости для центров обработки данных и оборудование для производства полупроводников. Ожидается, что чистый объем продаж Toshiba /Device Co. в 2021 финансовом году составит 860 миллиардов иен (7,47 млрд долл.), а среднегодовой темп роста составит 4,1%, что позволит достичь 1,01 триллиона иен (8,78 млрд долл.) к 2025 финансовому году. Ожидается, что маржа операционной прибыли улучшится с текущих 6,4% до 7,9% к 2025 фингоду.



Реорганизация должна быть завершена во второй половине 2023 финансового года при условии завершения необходимых процедур, включая одобрение общим собранием акционеров Toshiba и выполнение всех требований проверки со стороны соответствующих органов. Финансовые результаты Device Co. должны пройти аудит в течение двухлетнего периода, начиная с результатов за 2021 финансовый год, прежде чем можно будет завершить процедуру выделения.



В рамках процесса стратегической реорганизации Toshiba отдельно объявила сегодня о заключении соглашения о продаже своей доли в совместном предприятии Toshiba Carrier Corporation группе Carrier примерно за 100 миллиардов йен. Компания также наметила планы по продаже Toshiba Elevator and Building Systems и Toshiba Lighting & Technology. При разработке своего стратегического плана Toshiba обозначила Toshiba Tec Corporation как непрофильный бизнес. Toshiba будет работать с Toshiba Tec в краткосрочной перспективе, насколько это практически возможно, для реализации среднесрочного и долгосрочного бизнес-плана последней.



После рассмотрения обновленных требований для поддержки планов роста Toshiba ожидается, что капитал акционеров превысит соответствующий уровень примерно на 300 миллиардов йен (2,61 млрд долл.) в следующие два года, при условии беспрепятственного выполнения намеченного бизнес-плана.



Официальное название компаний будет объявлено после завершения спин-оффа.

