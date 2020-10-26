Telia будет развертывать сеть 5G RAN исключительно на оборудовании Nokia

26 октября 2020 г., 16:45

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Telia Company сообщила, что Nokia будет эксклюзивным поставщиком сети 5G RAN в Финляндии в рамках 5-летнего контракта, который включает модернизацию традиционных сетей и обновление оборудования в 7500 точках. Ведор также стал поставщиком решений для ядра в сетях 5G автономной архитектуры в целом ряде скандинавских и прибалтийских стран, а именно в Дании, Эстонии, Финляндии, Литве, Норвегии и Швеции.



Nokia поставит компании Telia продукты из семейства AirScale, включая системы 5G RAN, базовые станции AirScale и решения для радиодоступа Nokia AirScale. Контракт предусматривает модернизацию существующих беспроводных сетей и развертывание сети 5G в Финляндии. Nokia является традиционным поставщиком беспроводных решений для Telia Finland, а также поставщиком облачных решений для ядра в сетях 5G с неавтономной архитектурой во всех перечисленных странах. Эти решения позволят Telia укрепить лидирующие позиции на рынке и предложить индивидуальным абонентам и корпоративным заказчикам сетевые соединения отличного качества и широкую пропускную способность.



Решения Nokia 5G Core и Cloud Packet Core (CPC) позволят компании Telia развернуть ядро в сети 5G автономной архитектуры, которое станет расширением существующего ядра, на основе технологий Nokia. Решение Nokia CPC, установленное в существующей архитектуре ядра сети Telia с использованием Control/User Plane Separation (CUPS), будет работать на пользовательском уровне в сети 5G автономной архитектуры и значительно повысит ее масштабируемость. Решение Nokia для ядра сети позволит компании Telia предложить унифицированные услуги доступа к сетям мобильной связи любого поколения (2/3/4/5G).



В сентябре 2018 года Telia и Nokia вместе развернули первые докоммерческие сети 5G на территории Финляндии в городах Хельсинки, Вантаа и Оулу. Первая коммерческая сеть начала работу в сентябре 2019 года, после чего развертывание сетей 5G продолжилось ускоренными темпами в 42 финских городах, где проживает более 25% населения страны.

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