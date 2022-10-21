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Телекомоператори відбудували вже 62 мобільні базові станції в Харківській області

21 октября 2022 г., 8:35

Під час окупації міст росіяни масово знищують мобільні базові станції. Мета - залишити людей без зв‘язку та інтернету.

«Тому наша топзадача - допомогти операторам максимально швидко відновити телеком-інфраструктуру. Для цього забезпечуємо їх Starlink» заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На фото - відновлені завдяки системам Starlink станції lifecell у звільнених від окупантів Вовчанську, Печенігах, Шевченковому та Приколотному на Харківщині. Загалом оператори відбудували вже 62 мобільні базові станції в Харківській області. А це — зв‘язок для тисяч людей.

Подякуємо телеком-ринку за ефективну та швидку роботу.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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