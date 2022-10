Завершилася п’ята програма CIO Open the Future

20 октября 2022 г., 17:18

CIOneer зпавершив п’яту програму CIO Open the Future.



Як повідомляється, за два с половиною роки проведено 5 програм, які відвідали 115 IT-директорів України великого та середнього бізнесу.



У програмі взяли участь більше 20 менторів – відомих та досвідчених CIO компаній великого бізнесу, які мають досвід впровадження комплексних проектів та рішень.



Пʼята програма була адаптована під реалії сьогоднішнього дня та була проведена в онлайн форматі. Звичайно, онлайн-освіта ніколи не замінить живого спілкування з викладачами та учасниками, проте це велика перевага отримувати знання в зручний для всіх час та ще дозволило залучити менторів та учасників які працюють по всій Україні та в країнах Західної Європи.

«Починаючи першу програму ми навіть не могли усвідомити, що вона буде такою популярною. Це ознака, що навіть у найскладніши часи IT галузь розвивається. Це важливо для економіки країни, бо нам треба відновлювати інфраструктуру, залучати інвестиції в IT та підвищувати їх ефективність», зазначив Андрій Погорелий, партнер CIOneer та засновник програми CIO Open the Future.

У програмі було 14 блоків лекцій та ще 4 індівідуальних сесій для кожного учасника (1 сесія – 1 година).

Три тижні програми завершено. Але навчання для учасників ще не закінчилось - наразі вони займаються індивідуально з менторами CIO Open the Future та особисто розбирають свої запити, професійні питання та кейси.



«Цикл програм завершено. Але ми йдемо далі, бо наша місія – ділитися знаннями та допомагати ІТ директорам ставати кращими у своїй професії і саме цим робити нашу Україну сильнішою», наголосив Андрій Погорелий.

Партнерами п’ятої програми стали Cisco, Lenovo, Бізнес школа Крок, та видання «Компьютерний Огляд».

