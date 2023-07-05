США планує обмежити доступ китайських компаній до хмарних послуг

5 июля 2023 г., 9:25

0

Tweet

Як повідомляє The Wall Street Journal, адміністрація Джо Байдена має намір обмежити доступ китайських компаній до послуг американських провайдерів хмарних послуг AWS та Microsoft Azure.

Якщо дійсно таке станеться, то Amazon, Microsoft та інші провайдери вимушені будуть отримувати дозвіл на надання послуг китайським клієнтам.

Нагадаємо що протистояння Вашингтону та Пекіну посилюється - днями Піднебесна оголосила про обмеження на експорт металів, що використовуються у виробництві напівпровідників.

На думку аналітиків національної безпеки США, використовуючи хмарні сервіси, китайські компанії в галузі АІ змогли б отримати потужні обчислювальні можливості та обійти чинні правила експортного контролю.

Згідно з джерелами The Wall Street Journal Міністерство торгівлі США оголосить про обмеження на використання хмарних послуг Китаєм вже найближчим часом.

Наглядачі кажуть, що від розширення політики експортного контролю серед постачальників хмарних послуг найбільше можуть постраждати Amazon Web Services та Microsoft Azure.

Видання також повідомляє, що Госдеп також розглядає можливість обмеження діяльності у США китайських постачальників хмарних послуг, таких як Alibaba та Tencent.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys