BAKOTECH відкрив свій восьмий офіс – в Узбекистані

5 июля 2023 г., 10:25

Компанія BAKOTECH, міжнародний Value-Added IT-дистриб'ютор, повідомила про відкриття представництва в Ташкенті (Узбекистан). Цей офіс став восьмим для компанії, філії якої вже працюють в Україні (Київ), Казахстані (Астана, Алмати), Азербайджані (Баку), Литві (Вільнюс), Чехії (Прага) та Польщі (Краків), охоплюючи ринки країн Азії та Європи.

Відкриття нового офісу – частина глобальної стратегії розвитку BAKOTECH і розширення меж присутності на локальних IT-ринках Центральної Азії. Основними завданнями філії, розташованої в Ташкенті, є: розширення дистриб'юторської мережі, підтримка проєктів і навчання технічних спеціалістів партнерів, а також надання оперативних і якісних послуг для IT-сектору.

«IT ринок Узбекистану активно розвивається, і наша присутність на ньому постійно зростає. Щоб налагодити ефективну роботу с локальними партнерами та клієнтами, забезпечити оперативне та якісне обслуговування IT-сектора, ми вирішили відкрити офіс в Ташкенті», – каже Євген Бадах, СЕО компанії BAKOTECH.

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