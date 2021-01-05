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Сотрудники Alphabet создают собственный профсоюз

5 января 2021 г., 9:05
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Сотрудники Alphabet создают собственный профсоюз

Как сообщает New York Times, сотрудники Alphabet, материнской компании Google, сообщили изданию о планах по созданию собственного профсоюза.

Наблюдатели отмечают, что такой шаг был вызван событиями последних месяцев в компаниях, входящих в холдинг. И в частности, обострившимся противостоянием персонала с руководством по самым разным вопросам - от протестов против покрывательства некоторых топ-менеджеров, обвиненных в различных нарушениях до несогласия в вопросах сотрудничества с Пентагоном в области разработки технологий слежки и пр.

В Alphabet Workers Union будут приниматься, как штатные сотрудники компаний Alphabet , так и те, кто работает по контракту и через подрядчиков. По имеющимся данным в холдинге сейчас работает около 133 тыс специалистов. Организаторы профсоюза предполагают, что он может объединить до 260 тыс человек.

«Руководители компании зачастую ставят прибыль выше всех возникающих проблем. И Alphabet должна стать компанией, в которой ее сотрудники имеют право влиять на принимаемые решения, которые влияют не только на бизнес компании, но и  общество в целом», отмечается в заявлении Alphabet Workers Union.

По информации New York Times, организация Alphabet Workers Union будет создана без регистрации в Национальном совете по трудовым отношениям США (NLRB), это несколько ограничит его права, но позволит быстрее запустить процесс.

Сотрудники Alphabet создают собственный профсоюз

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