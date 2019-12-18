Solidworks Summit впервые прошел в Украине

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Конференция собрала свыше 250 участников со всей страны, которые познакомились с возможностями платформы Solidworks и планами по ее развитию.

Подтверждением высокого уровня интереса компании Solidworks к развитию ее бизнеса на украинском рынке стало участие в конференции Solidworks Summit, который впервые прошел в нашей стране, CEO Solidworks Жан Паоло Басси (Gian Paolo Bassi). В своем ключевом выступлении он напомнил, что Solidworks является частью Dassault Systemes с 1997 года. За истекшее с этого момента время выпускаемые Solidworks инструменты для объемного конструирования получили аудиторию из почти 6 млн пользователей во всем мире. Программное обеспечение Solidworks используется в 320 тыс. компаний, и их число ежегодно увеличивается в среднем на 20 тыс. Большое значение придается сотрудничеству с учебными заведениями, благодаря чему инструментальное ПО Solidworks задействовано в 83% ведущих технических университетах мира. По мнению главы Solidworks, одной из важных движущих сил бизнеса компании являются сообщества пользователей ее ПО. В настоящее время насчитывается около 200 таких групп. Кроме того, компания активно привлекает стартапы, ее решения присутствуют в более чем 300 акселераторах.

Жан Паоло Басси: «Solidworks переносит фокус с отдельных настольных продуктов на облачную платформу 3DExperience»

Остановившись на современных тенденциях развития сегмента ПО для конструирования, Жан Паоло Басси отметил, что в нем сейчас наблюдаются интеграционные процессы. Неоспоримым преимуществом предлагаемых Solidworks решений является как раз возможность бесшовной интеграции разработки механической и электрической подсистем цельного устройства. Автоматизация, являющаяся важной современной тенденцией, уже стала неотъемлемой частью процесса проектирования. Она выполняется благодаря технологии машинного обучения, которая на основе лучших решений предлагает варианты для текущей разработки. А третьим трендом является компьютерное моделирование, которое выполняется на всех этапах конструирования, причем в нем задействуются как механические модели, так и учитывается влияние гидродинамики, а также электро-магнитных полей.

Стратегия развития Solidworks предусматривает перенос фокуса с отдельных продуктов на комплексную платформу. Было заявлено, что Solidworks наметила переход от настольных приложений к облачной платформе 3DExperience. Она отличается широкими возможностями совместной работы над сложными проектами. Ярким примером такого сотрудничества являются самолеты Boeing, 70% компонентов которых создается за пределами самой компании, выполняющей скорее функцию координации.

Рассказывая о перспективах развития платформы 3DExperience.Works, Жан Паоло Басси сообщил, что в ее рамках традиционные инструменты 3D-конструирования Solidworks объединяются с функциональностью планирования (Enovia), симулирования (Simulia) и подготовки производства (Delmia). Большое значение придается поддержке мультиплатформенности для всех составляющих этой среды. Не стало исключением и ПО конструирования, так входящий в его состав пакет 3D Creator (xDesign) может работать в окне браузера не только на ПК, но даже на планшете или смартфоне с поддержкой сенсорного управления пальцами или стилусом. А первыми внедрили платформу 3DExperience.Works компании из аэрокосмической сферы.

Продолжило программу конференции выступление Екатерины Погребной, руководителя направления Solidworks в компании Softico, дистрибутора решений производителя в нашей стране, и Азамата Карданова, директора по развитию бизнеса Solidworks в Украине. Примечательно, что первые продажи решений Solidworks на локальном рынке состоялись еще в 1999 году. С 2008 г они на постоянной основе продвигались компанией «Интерсед», партнером Dassault Systemes. А в настоящее время партнерская сеть в Украине строится по трехуровневому принципу, и эксклюзивными правами дистрибуции обладает Softico.

Екатерина Погребная: «Около 80% клиентов Solidworks в Украине используют постоянные лицензии или подписки»

Азамат Карданов отметил, что Dassault Systemes придаёт большое значение развитию бизнеса в нашей стране, поскольку она отличается высоким уровнем подготовки специалистов инженерной специализации. Оказывается, Украина занимает первое место в Европе как по числу студентов инженерных направлений, так и по доле тех, кто намерен осваивать такие профессии. Есть и яркие примеры стартапов, создающих уникальные решения. Один из них — Delfast — с применением инструментария Solidworks создал электро-мотоцикл с рекордной дальностью поездки на одном заряде аккумулятора.

Азамат Карданов: «Доля Solidworks CAD достигла 78% и быстро увеличивается спрос на решения Simulation, PDM и Electrical»

По признанию выступающего, бизнес Solidworks в Украине вырос в 18 раз за 6 лет и в шесть раз за последние три года. В пять раз увеличилось число партнеров. Доля Solidworks CAD достигла 78% и быстро увеличивается спрос на решения Simulation, PDM и Electrical. В нашей стране зарегистрировано свыше тысячи сертифицированных пользователей Solidworks.

Украинский электро-мотоцикл Delfast вошел в Книгу рекордов Гиннеса как совершивший наиболее дальнюю поездку на одном заряде аккумулятора

Рассказывая о системе лицензирования, Екатерина Погребная сообщила, что около 80% клиентов используют постоянные лицензии или подписки. А среди преимуществ использования инструментов Solidworks были отмечены такие возможности, как публикация историй успеха клиентов и совместный маркетинг. Одним из таких примеров является Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», где платформа 3DExperience уже используется для обучения студентов.

Еще одним примером успешного внедрения инструментов Solidworks в нашей стране стал специализированный пакет для создания мебели SWOOD, который стал активно использоваться украинскими производителями, начиная с 2019 г.

Марко Фасоли познакомил с возможностями Solidworks PCB & Electrical

Обширная программа мероприятия включила презентации по широкому спектру тем, связанных с конструированием с помощью инструментов Solidworks, поэтому охватить все в рамках репортажа невозможно. Отметим, что с большим интересом участники конференции приняли выступление, посвященное созданию параметрических изделий с помощью Solidworks API. Своим опытом поделился Денис Орел, начальник отдела САПР ПрАТ «Вентиляционные системы». Александр Борченко, сертифицированный инженер Solidworks из компании Softico, рассказал о нововведениях, реализованных в недавно вышедшем релизе Solidworks 2020. Было отмечено, что он нацелен на работу с большими проектами. А среди многочисленных усовершенствований можно отметить такую интересную функцию, как режим дополненной реальности с использованием смартфона. Темой презентации Марко Фасоли, старшего технического менеджера по продажам Dassault Systèmes в регионе EMEAR, стал пакет Solidworks PCB & Electrical. Главной идеей его выступления была бесшовность интеграции процессов конструирования механической и электрической подсистем целостного решения. При этом все внесенные в какую-либо из частей изменения сразу же находят свое отражение в другой. Эндрю Грегори, глобальний директор Dassault Systèmes по работе с заказчиками из сферы обучения, стартапами та бизнес-акселераторами, познакомил с программами компании, которые позволяют помочь в освоении инструментария конструирования. Примечательно, что производитель предлагает отдельный тип лицензий для исследовательских организаций.

Эндрю Грегори: «Студенты могут получить бесплатно 15 сертификатов Solidworks»

В рамках мини-экспозиции, развернутой рядом с залом для потоковых выступлений, были продемонстрированы решения Dell и HP, нацеленные на сферу 3D-конструирования. А в программу конференции вошли презентации представителей этих производителей, посвященные рабочим станциям и тонким клиентам.

На стенде HP демонстрировалось VR-решение для 3D-конструирования

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