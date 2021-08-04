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Планшеты и хромбуки продолжают расширять присутствие на рынке

4 августа 2021 г., 16:35

Планшеты и хромбуки продолжают расширять присутствие на рынке

Вынужденная организация мест для удаленной работы и онлайнового обучения продолжают позитивно отражаться на результатах развития рынков хромбуков и планшетов. По оценкам исследователей из IDC, во второй четверти 2021 г. глобально отгружено не менее 12,3 млн хромбуков (+68,6%"YoY"). Планшеты улучшили результат годичной давности на 4,2%, нарастив поставки до 40,5 млн устройств.

Планшеты и хромбуки продолжают расширять присутствие на рынке

В то же время, имевшая место высокая динамика спроса постепенно сокращается — вендоры, несмотря на высокий спрос, все чаще ориентируются на более доходные продукты, в частности Windows-ноутбуки. С другой стороны, образовательный сектор по-прежнему имеет довольно высокий потенциал — в развивающихся регионах потребители активно осваивают недорогие Android-модели планшетов, а емкие рынки развитых стран, в частности США и Канады, ориентируются на хромбуки, как на оптимальный инструмент для образовательных целей.

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