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Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Скачать видео с YouTube станет труднее

26 октября 2020 г., 15:25
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Скачать видео с YouTube станет труднее

GitHub удалил репозиторий с популярной Python-библиотекой youtube-dl, которая использовалась многими проектами для скачивания роликов с YouTube. У оригинального репозитория было 72 тыс. звезд. Удалены также 17 репозиториев с форками библиотеки.

Репозиторий удален по требованию адвокатов RIAA – Recording Industry Association of America, куда входят основные лейблы звукозаписи. При этом, хотя адвокаты ссылаются на DMCA, их аргументация заключается не в том, что репозиторий сам нарушает чьи-то права, а в том, что его содержимое – библиотека кода – может использоваться для обхода мер по защите авторского права и сам код содержит в качестве примеров объекты копирайта. То есть сам код считается нелегальным.

По факту, библиотека кода приравнивается таким образом к, например, химическому оружию или запрещенному контенту типа детской порнографии. Хотя, в отличие от них, является все же средством нарушения закона. И, как это часто бывает с техническими средствами, может использоваться и в благих целях – правда, все равно, скорее всего, нарушающих лицензию YouTube.

Скачать видео с YouTube станет труднее

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