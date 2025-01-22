Штутгартський суперкомп'ютер «Hunter» введено в експлуатацію

22 января 2025 г., 12:25

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За допомогою Hunter компанія HLRS відкриває нову главу в історії суперкомп'ютерів у Штутгарті. «Такий високопродуктивний комп'ютер, як новий Hunter, - це не просто технічна новинка, він необхідний для майбутніх можливостей нашої країни і є ключем до прогресу в науці та промисловості. Це, своєю чергою, є основою нашого процвітання», - каже Петра Ольшовскі (Petra Olschowski), міністр науки, досліджень і мистецтва землі Баден-Вюртемберг. «Баден-Вюртемберг лідирує в Європі в галузі суперкомп'ютерів і штучного інтелекту та є конкурентоспроможною на міжнародному рівні. HLRS у Штутгартському університеті відіграє в цьому ключову роль. Hunter дасть змогу моделювати наступне покоління безпечніших, тихіших і екологічніших літальних апаратів, як-от гелікоптери, таксі, що літають, та безпілотні служби доставлення. Додаткова обчислювальна продуктивність також важлива для прогресу у квантовій механіці, кліматології, астрофізиці та енергетичних дослідженнях».



Професор Петер Міддендорф (Peter Middendorf), ректор Штутгартського університету, каже: «Hunter пропонує вченим Штутгартського університету і всієї Німеччини перспективну інфраструктуру для моделювання на основі AI та високопродуктивних обчислень нової якості. Hunter також приносить користь усій екосистемі нашого університету з її глобальними гравцями, сильними середніми компаніями та зростальною сценою стартапів».



Система HLRS, що розроблена і вироблена компанією Hewlett Packard Enterprise (HPE), заснована на апаратному забезпеченні останнього покоління та інноваційному програмному забезпеченні для управління системою. Hunter закладає основу для переходу до майбутніх суперкомп'ютерів на майданчику в Штутгарті. Ці системи здатні виконувати високоінтенсивні обчислення з винятковою швидкістю, даючи змогу створювати точніші імітаційні моделі, розробляти передові AI-алгоритми та впроваджувати складні AI-додатки, а також використовувати їх в інших цілях.



Hunter покликаний допомогти у вирішенні складних наукових завдань, наприклад, у машинобудуванні, моделюванні погоди та клімату, біомедичних дослідженнях і матеріалознавстві. Крім того, Hunter надасть державним органам і промисловим підприємствам доступ до потужних і безпечних ресурсів високопродуктивних обчислень і AI, особливо компаніям-початківцям, малому і середньому бізнесу.



З теоретичною піковою продуктивністю 48,1 Petaflops швидкість Hunter майже вдвічі перевищує швидкість попереднього флагманського суперкомп'ютера HLRS під назвою Hawk. Крім того, в Hunter успішно реалізовано нову архітектуру комп'ютера. У більш ранніх системах для підвищення продуктивності комп'ютера використовувалася велика кількість CPU. Тепер у Hunter використовуються прискорені обчислювальні блоки (APU), які об'єднують звичайні процесори з графічними процесорами (GPU). Нова архітектура системи також містить у собі пам'ять даних із високою пропускною здатністю. Загалом вона забезпечує вищу продуктивність і одночасно знижує енергоспоживання Hunter на піку продуктивності на 80% порівняно з Hawk.



Hunter призначений для підтримки традиційних високопродуктивних обчислювальних додатків, але також пропонує потужну інфраструктуру для штучного інтелекту завдяки переходу від архітектури центральних процесорів до прискорювачів APU. Таким чином, нова система може розширити коло користувачів HLRS внаслідок вчених і фахівців, які розробляють спеціалізовані великі мовні моделі, виконують проєкти глибокого навчання і складного аналізу даних. Поєднання CPU і GPU в одному пакеті покликане полегшити розробку і виконання нових гібридних обчислювальних робочих процесів, які об'єднують моделювання, аналіз даних і штучний інтелект інноваційними способами. Hunter можна використовувати для проведення симуляцій, які генерують синтетичні набори даних для навчання AI-алгоритмів, а також для інших цілей. І навпаки, штучний інтелект може бути інтегрований у робочі процеси моделювання для прискорення кодів з інтенсивними обчисленнями.



«Швидкий розвиток штучного інтелекту та висхідна увага до стійкості суперкомп'ютерів означають, що високопродуктивні обчислення нині переживають захопливий, трансформаційний період», - каже професор Майкл Реш (Michael Resch), директор HLRS. «З Hunter наша спільнота користувачів отримує сучасну інфраструктуру світового класу, яка допоможе їм орієнтуватися в мінливому ландшафті HPC і дасть змогу залишатися конкурентоспроможними на передових рубежах наукових відкриттів і промислових інновацій».



Hunter задуманий як перехідна система, яка прокладе шлях до наступного суперкомп'ютера HLRS під назвою Herder, встановлення якого заплановано на 2027 рік. Володіючи максимальною швидкістю в кілька сотень петафлопс за секунду, Herder буде становити собою значний стрибок у піковій продуктивності порівняно з Hunter. Оскільки Hunter має схожу з Herder архітектуру з GPU-прискоренням, спільнота користувачів HLRS вже зараз може готувати свої коди, щоб повною мірою використовувати величезну обчислювальну потужність, яка скоро стане доступною.



На початковому етапі німецька фабрика штучного інтелекту HammerHAI, створена в грудні 2024 року, слугуватиме основою для AI-операцій. Після запуску у 2025 році HammerHAI зосередиться на розробці рішень і послуг для подолання бар'єрів на шляху впровадження штучного інтелекту по всій Європі. У 2026 році в HLRS буде встановлено новий суперкомп'ютер, оптимізований для роботи зі штучним інтелектом у межах спільного проєкту European High-Performance Computing (EuroHPC), який буде надавати широкі обчислювальні послуги в галузі штучного інтелекту для німецької та європейської науки та промисловості.



Суперкомп'ютер Herder буде розміщений у новій будівлі, розташованій за HLRS, будівництво якої розпочнеться найближчим часом. У HLRS III будуть використані екологічні матеріали, він буде оснащений фотоелектричними системами та буде використовувати тепло, що виробляється Herder, для обігріву інших будівель у кампусі Вайхінген Штутгартського університету. У жовтні 2024 року HLRS був нагороджений Data Center Strategy Award for Transformation на знак визнання його сталого планування інфраструктури.



Hunter розробила і виготовила компанія Hewlett Packard Enterprise (HPE). Загальна вартість нової системи склала 15 млн євро. Половина фінансування була надана Міністерством науки, досліджень і мистецтв землі Баден-Вюртемберг (MWK) у рамках стратегії розвитку високопродуктивних обчислень/інтенсивних обчислень з використанням даних (HPC/DIC). Друга половина коштів надана Федеральним міністерством освіти та досліджень (BMBF) у рамках проєкту SiVeGCS (забезпечення постійної доступності суперкомп'ютерних ресурсів GCS). Фінансування стало можливим завдяки Центру суперкомп'ютерів Гаусса (GCS), об'єднанню трьох федеральних суперкомп'ютерних центрів Німеччини.

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