Seagate розширює платформу Mozaic 3+ на базі технології HAMR місткістю до 36 ТБ

22 января 2025 г., 11:35

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Компанія Seagate Technology оголосила про постачання зразків жорстких дисків Exos M для обраних клієнтів із найкращою в галузі місткістю до 36 ТБ. Зазначається, засновані на Mozaic 3+, передовій технологічній платформі компанії для теплового магнітного запису (HAMR), Exos M забезпечують безпрецедентний масштаб зберігання даних для розгортання великих центрів обробки даних.



Заявлено, наразі компанія Seagate переходить до серійних постачань Exos M місткістю до 32 ТБ з одним із провідних постачальників хмарних послуг. Крім того, компанія Seagate випустила пробні зразки дисків на платформі Exos M місткістю до 36 ТБ.



Засновані на технологічній платформі Mozaic 3+ компанії Seagate, яка вперше в галузі реалізувала магнітний запис із тепловим посиленням (HAMR), диски Exos M забезпечують операторам центрів оброблення даних значні переваги в плані масштабу, сукупної вартості володіння (TCO) та екологічності, включно зі збільшенням місткості зберігання на 300% за тієї самої площі центру оброблення даних, зниженням вартості на терабайт на 25% і зниженням енергоспоживання на терабайт на 60%.



Накопичувач Exos M, заснований на платформі Mozaic 3+ на базі HAMR, тепер забезпечує місткість до 36 ТБ завдяки високоефективній конструкції з 10 пластинами. Seagate - єдина компанія, що займається зберіганням даних, яка сьогодні може досягти щільності розподілу площі 3,6 ТБ на пластину жорсткого диска і має можливість збільшити місткість на пластину до 10 ТБ.



«Ми перебуваємо в епіцентрі сейсмічного зсуву в способах зберігання та управління даними», - каже Дейв Мослі (Dave Mosley), генеральний директор компанії Seagate. «Безпрецедентні обсяги створення даних, зумовлені постійним розширенням хмарних обчислень і раннім впровадженням AI, вимагають довгострокового зберігання інформації та доступу до неї для забезпечення надійних результатів, заснованих на даних. Що більше даних зберігають організації, то більше вони можуть переконатися в тому, що їхні додатки працюють так, як вони очікують, і за необхідності скоригувати курс. Компанія Seagate продовжує лідирувати в царині щільності площі: сьогодні на платформі Exos M представлені диски місткістю до 36 ТБ. Крім того, ми виконуємо нашу дорожню карту інновацій, успішно продемонструвавши в тестових лабораторіях місткість понад 6 ТБ на диск».



«Як провідний світовий виробник ексабайтів і єдиний виробник, здатний випускати жорсткі диски місткістю 3,6 ТБ на пластину, компанія Seagate націлена на забезпечення масштабів зберігання даних, необхідних для застосунків майбутнього», - додав Дейв Мослі.

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