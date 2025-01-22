Тренінговий центр Держспецзв’язку минулого року відвідали майже 500 фахівців

22 января 2025 г., 13:35

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Тренінговий кіберцентр Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку протягом 2024 року провів 79 тренінгів, які відвідали 459 слухачів з 19 організацій, що є найвищим показником за весь час роботи центру. Для порівняння: у 2022 році тренінговий центр провів 19 тренінгів для 147 слухачів, а у 2023 році – 47 тренінгів для 310 учасників.

У тренінговому центрі фахівці відпрацьовують практичні навички на кіберполігоні, який використовується для моделювання реальних кібератак та тестування заходів безпеки.

Центр пропонує чотири основні напрями навчання: Реагування на інциденти кібербезпеки; Оцінка стану захищеності інформаційно-комунікаційних систем; Кібербезпека промислових систем керування; Технології штучного інтелекту у сфері інформаційної та кібербезпеки.

Слухачі вчаться виявляти кібератаки, аналізувати та запобігати їх поширенню та усувати наслідки. Особлива увага приділяється захисту промислових систем керування. Фахівці вивчають міжнародні стандарти кібербезпеки та їх практичне впровадження на прикладі тестового стенда підприємств критичної інфраструктури енергетичного сектору.

Взяти участь у навчаннях можуть фахівці з кібербезпеки органів державної влади, підприємств енергетики, телекомунікацій, фінансового сектору та інших об'єктів критичної інфраструктури.

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