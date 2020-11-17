Шифровальщики ответственны за 43% кибератак в октябре

17 ноября 2020 г., 10:55

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Компания Varonis представила отчет о тенденциях в области вредоносных программ по итогам октября. В прошедшем месяце команда сетевой криминалистики Varonis проанализировала активность, наблюдаемую при реагировании на инциденты, проведении расследований сетевой криминалистики и обратной разработке образцов вредоносных программ.

Кроме того, компания выделила несколько специфичных вредоносных программ, на которые стоит обратить особое внимание. Первая из них – Ryuk, разновидность программы-вымогателя, использующаяся для целевых атак. У модификаций Ryuk есть два основных способа заражения: фишинг, направленный на конкретных сотрудников внутри организации, а также использование заранее полученных учетных записей для доступа к устройствам внутри компании-жертвы через удаленный рабочий стол.

Еще одним опасным вредоносом аналитики называют Silent Librarian или Cobalt Dickens или TA407, который использует методы адресного фишинга и атакует университеты. Цель этого ПО в краже научно-исследовательских данных. Silent Librarian базируется в Иране и, скорее всего, финансируется иранским правительством.

Эксперты также обращают внимание на латиноамериканский банковский троян Mekotio. Набор функций Mekotio часто меняется, и, более того, одновременно разрабатывается несколько его разновидностей. В основном троян распространяется через спам-рассылки и использует несколько этапов загрузки.

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