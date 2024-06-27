Щодо правильної моделі мультихмар

27 июня 2024 г., 20:40

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Вибір необхідного рішення серед мультихмарних моделей може виявитися непростим завданням.

Існує багато різних конфігурацій одиночної хмари, гібридної мультихмари, основної хмари + додаткової хмари та мультихмарних конфігурацій «активний-активний». Як прийняти обґрунтоване рішення, що відповідає потребам саме вашого бізнесу.

Моделі мультихмари передбачають використання кількох постачальників хмарних послуг (CSP), щоб задовольнити різноманітні потреби бізнесу. Цей підхід допомагає пом’якшити ризики, пов’язані із залежністю від одного оператора, покращити доступність та здатність до відновлення після збоїв, а також оптимізувати витрати на хмару. При цьому необхідно розглядати конкретні бізнес-потреби, вимоги до відповідності стандартам та враховувати плани масштабування.

Окрема хмара проти гібридної мультихмари

Окремої хмари може бути достатньо для бізнесу з простими потребами в обчисленнях в умовах жорсткої економії. Однак це може призвести до залежності від одного постачальника, що обмежує можливості його змінити, якщо ваші потреби зміняться або з’являться інші кращі варіанти.

З іншого боку, гібридна мультихмара поєднує приватні, публічні та ресурси всередині підприємства. Ця модель пропонує збалансований підхід, забезпечуючи гнучкість та захист даних у мультихмарному середовищі, дозволяючи зберігаючи контроль над чутливими робочими навантаженнями. Це ідеальне рішення для бізнесу, який хоче знайти надійні заходи захисту даних та уникнути високих витрат на хмару пов’язаних із повним переходом до загальнодоступних хмарних послуг.

Основна хмара + додаткова хмара

У цій моделі основний постачальник хмарних послуг розміщує значну частину робочих навантажень, а другий використовується під специфічні завдання. Такий підхід знижує залежність від одного постачальника та дозволяє використовувати спеціалізовані сервіси.

Серед плюсів вочевидь керування ризиками, спеціалізовані послуги, операційна гнучкість. Серед мінусів — збільшена складність, можливі підвищені витрати, проблеми з інтеграцією.

Розподілені робочі навантаження

Оптимізація продуктивності та можливостей шляхом вибору найкращих хмарних сервісів від різних постачальників для конкретних завдань. Це надає бізнесу гнучкості та масштабованості, доступу до інновацій. Однак має складність запуску та управління, можливі проблеми з узгодженістю, вірогідно збільшення витрат, не підходить для всіх типів робочих навантажень.

Мультихмара active-active: крок до стійкості

Конфігурація мультихмари виду active-active є найвищим рівнем надмірності та розподілу в хмарі. У цій моделі робочі навантаження розподіляються на декілька хмар, забезпечуючи високу доступність і можливості відновлення після збоїв. Таке налаштування є особливо корисним для бізнесів, яким потрібні мультирегіональні пропозиції для обслуговування глобальних клієнтів зі зменшеною затримкою.

Слід зазначити, що сьогодні існує безліч можливостей для реалізації як проактивних, так і реактивних заходів безпеки для задоволення основних вимог безпеки мультихмарного рішення.

Використання інструментів керування мультихмарою

Навігація у складних мультихмарних середовищах потребує надійних інструментів керування мультихмарою. Ці інструменти допомагають оптимізувати операції, керувати витратами на хмару та забезпечувати дотримання єдиних безпекових політик на різних платформах. Інвестування в правильні інструменти є критично важливим для підтримки узгодженої та безпечної мультихмарної архітектури.

Оцінка постачальників хмарних послуг

Під час вибору постачальників хмарних послуг необхідно розглядати такі фактори, як сумісність, показники продуктивності, витрати на хмару та набір запропонованих послуг. Оцінка мультирегіональних пропозицій кожного постачальника також може бути важливою, особливо якщо ваш бізнес потребує глобального охоплення та високої доступності.

Добре продумана стратегія повинна враховувати захист даних у мультихмарних сценаріях та гібридні хмарні рішення, забезпечуючи збалансований підхід між гнучкістю, витратами та безпекою. А ключ до успіху лежатиме у ретельному плануванні, використанні ефективних інструментів управління мультихмарою та фокусуванні з метою вашого бізнесу.

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