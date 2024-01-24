Що дає підтримка штучного інтелекту в мережевих сховищах 

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Технологія штучного інтелекту динамічно проникає в різні ІТ-платформи, прискорюючи виконання широкого спектра завдань. Не стали винятком і мережеві сховища. Давайте подивимось які нові можливості отримує при цьому NAS на прикладі пристрою QNAP TS-AI642.

Мережеві сховища останнім часом отримали настільки продуктивні обчислювальні платформи, що з'явилася можливість розгортати на їхній базі рішення, пов'язані з інтелектуальним аналізом даних, що зберігаються. Серед таких застосунків насамперед варто відзначити системи відеоспостереження, де необхідно оперативно розпізнавати різноманітні об'єкти і людей. Компанія QNAP пропонує для цих цілей своє комплексне рішення, побудоване на базі NAS TS-AI642. Тепер докладніше про цей пристрій.

Спочатку коротко про апаратну платформу цього NAS. Це мережеве сховище виконано в настільному варіанті і дозволяє розмістити шість 2,5- або 3,5-дюймових накопичувачів з інтерфейсом SATA 6Gbps з можливістю гарячої заміни. Тому пристрій можна розмістити навіть не в спеціально обладнаному приміщенні, що дасть змогу використовувати це рішення навіть у малому та середньому бізнесі.

Головна відмінна риса моделі TS-AI642 полягає у використанні Arm-платформи — у систему встановлено енергоефективний 8-ядерний процесор, до складу якого входять ядра ARM Cortex-A76 і Cortex-A55, а також 6 TOPS NPU (Neuro Processing Unit). Саме останній і відповідає за прискорення роботи AI. За оцінкою QNAP, застосування NPU дає змогу підвищити продуктивність у завданнях AI на 200%. Система також оснащена 8 ГБ оперативної пам'яті і має в своєму розпорядженні слот PCIe Gen 3 x2 для встановлення карт розширення для організації підключення до локальної мережі за протоколом 10GbE або нарощування сховища полицею зберігання JBOD. Стандартно NAS має два порти 1GbE і один 2.5GbE для організації високошвидкісного обміну даними. Для виведення відео 4K на зовнішній монітор є два роз'єми HDMI 1.4b.

Поява такого рішення з підтримкою технології штучного інтелекту в лінійці QNAP не випадкова. Швидко зростаючий ринковий інтерес до AI пояснюється тим, що з його допомогою можна відчутно підвищити продуктивність виконання широкого спектра завдань. За оцінками IBM, наразі 35% компаній уже використовують AI у своєму бізнес-оточенні. При цьому приграничний AI підвищує ефективність і знижує витрати: наприклад супермаркети за допомогою цієї технології можуть знизити рівень крадіжок і негативний вплив людського фактора.

Варто також відзначити кращу енергоефективність використовуваної в даному рішенні Arm-платформи. За оцінками QNAP, модель TS-AI642, яка оснащена шістьма накопичувачами, споживає близько 33 Вт, що на 25% менше, ніж у аналогічної за функціональністю платформи TS-664 на базі процесорів x86-архітектури.

А тепер власне про ті інструменти, ефективність роботи яких підвищує використання технології штучного інтелекту. Компанія QNAP пропонує оптимізований під її платформи набір додатків аналітики для відеоспостереження. Насамперед, відзначимо пакет QVR Elite, що дає змогу організувати систему відеоспостереження зі схемою оплати за передплатою, що зручно для невеликих компаній і домашніх офісів, тоді як QVR Pro націлюється на ділову сферу.

При встановленні на мережеве сховище TS-AI642 пакет QVR Elite надає два безкоштовних канали, а їхня загальна кількість може бути збільшена до 64 з придбанням ліцензій. У QVR Pro пропонується 8 безкоштовних каналів, а їхню загальну кількість можна збільшити до 32 з купівлею ліцензій. У цих системах використовується запис відео у форматі MP4.

Застосування ПЗ QVR Human дає змогу поліпшити операційну діяльність, наприклад підприємств торгівлі, за допомогою оперативної аналітики з функцією розпізнавання у відеопотоці людей і підрахунком їхньої кількості. Джерелом даних для такого аналізу можуть бути різні системи, включно з RTSP, QVR Pro або QVR Elite. В рамках цього додатка можна організувати подачу сповіщень про те, що кількість присутніх у приміщенні досягла заданої межі. У пакеті також підтримується функція підрахунку тих, хто перетинає певні межі з одночасним обчисленням питомої щільності присутніх.

QVR Human пропонується в пробній версії на один місяць для двох каналів, число яких можна наростити придбанням відповідних ліцензій.

Зі свого боку QVR Face Insight з розпізнаванням облич можна задіяти в рамках систем безпеки з контролем прав доступу до приміщень. При цьому вбудований нейропроцесор настільки прискорює виконання завдання розпізнавання облич, що це відбувається в режимі реального часу. І все це на вельми енергоефективній платформі. Примітно, що розпізнавання облич виконується коректно навіть, якщо надіта медична маска.

QVR Face Insight за замовчуванням пропонується з підтримкою одного каналу контролю доступу з можливістю придбання ліцензій для організації ще чотирьох. А за необхідності реалізувати систему обліку відвідуваності, можливо запустити до 10 платних каналів з такою функціональністю.

Виробник також пропонує рішення QVR AI Pack, куди входить ПЗ QVR Smart Search з функцією пошуку специфічних подій, які трапилися в заданий відрізок часу або в певній зоні, і QVR Smart Client, що дає змогу контролювати систему моніторингу з підключенням дисплея безпосередньо до NAS через вбудований порт HDMI.

Можливості QVR Smart Search включають використання технології AI з аналізу відео замість пошуку вручну. При цьому підтримуються такі функції, як виявлення руху в полі зору камери, а також зникнення об'єктів або поява сторонніх предметів. ПЗ вміє визначати людей і автомобілі з певними властивостями.

Розглянуті вище інтелектуальні рішення сумісні з широким спектром відеокамер від 180 брендів. Вони також підтримують відкритий інтерфейс ONVIF.

QVR Pro Client виконує функцію багатоканального моніторингу на персональних комп'ютерах під управлінням ОС Windows або macOS, а також на мобільних платформах iOS або Android. Інтерфейс цього ПЗ дає змогу керувати системою відеоспостереження навіть за наявності тільки одного монітора. При цьому зміна режиму між спостереженням усіх наявних відеоканалів і вивченням запису по одному з них виконується в один клік.

Завдяки тому, що в NAS TS-AI642 є графічний адаптер Arm Mali-G610 MC4 пристрій забезпечує виведення відео 4K на два вбудовані порти HDMI. Крім того, це рішення значно прискорює транскодування відео, що дає змогу організувати більш плавне потокове мовлення та поліпшену сумісність із різними платформами. А конвертування відео у формат H.264/H.265 забезпечує кращу ефективність використання системи зберігання.

Ще одне завдання, яке прискорюється із застосуванням технології штучного інтелекту в TS-AI642, - розпізнавання тексту в зображеннях: за оцінкою QNAP, пропонований для цієї платформи застосунок Qsirch з такою функціональністю виконується на 20% швидше завдяки наявності AI-прискорення. Qsirch 5.3 дає змогу виявляти і витягувати тексти з їх подальшим збереженням, а також виконує пошук ключових слів і схожих файлів.

Вбудована підтримка AI в TS-AI642 удвічі прискорює виконання програми QuMagie AI Albom, яка, наприклад, розпізнає обличчя на зображеннях. При цьому знижується навантаження на CPU.

Варто також згадати, що для NAS від QNAP пропонується програмний інструмент перевірки стану накопичувачів DA Drive Analyzer, який дозволяє прогнозувати можливий вихід диска з ладу за допомогою технології машинного навчання ULINK Cloud AI. При першому запуску ця процедура виконується безкоштовно, а для регулярного обстеження пропонується підписка на такий сервіс, який допомагає уникнути втрати даних.

В арсеналі програмних засобів захисту NAS від QNAP є і додаток Malware Remover для пошуку шкідливого ПЗ. Зі свого боку, QuFirewall з підтримкою функції IP-фільтрації та розпізнавання регіону захищає мережеві сховища від зовнішніх атак. Qfiling - ще одна пропонована для NAS від QNAP корисна утиліта, що дозволяє автоматизувати роботу з файлами, які зберігаються на пристрої.

Підбиваючи підсумок знайомства з NAS TS-AI642, відзначимо, що цей досить компактний пристрій дозволяє організувати сховище об'ємом до 96 ТБ. При цьому на такій енергоефективній платформі можна виконувати безліч інтелектуальних завдань, які знайдуть застосування як у невеликих компаніях, так і у великому бізнесі завдяки наявності підтримки технології штучного інтелекту.

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