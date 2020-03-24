 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 12 (1208)

15.03 - 22.03

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Серверы Entry на базе AMD Ryzen идут в дата-центры

24 марта 2020 г., 14:26
+22
голоса

Серверы Entry на базе AMD Ryzen идут в дата-центры

Компания Entry отмечает спрос на выделенные серверы для работы на
удаленных площадках в приложениях с большим числом вычислительных
потоков.

По словам управляющего Entry Андрея Тищенко, AMD теснит Intel в
серверах по всем фронтам: в многоядерных платформах процессорами EPYC,
в младших серверах процессорами Ryzen 7 и 9 серии 3000. У них от 8 до
16 ядер, высокая тактовая частота 3.5-3.9GHz и есть поддержка памяти с
коррекцией ошибок ECC (в серверных платформах).

Андрей Тищенко также отметил, что соотношение цены и вычислительного
ресурса серверов на AMD Ryzen открывает новые возможности
дата-центрам. Щадящие тарифные планы ускорят переход на дистанционное
обслуживание бизнеса и могут вернуть на родину часть ИТ-«эмигрантов».

Cерверы Entry поддерживают Ryzen 7 3700x-3800x и Ryzen 9 3900x-3950x,
до 128GB памяти ECC. Легко набрать произвольную комбинацию
накопителей: 4 x 3.5”/2.5” с горячей заменой + 2 внутренних SSD + 2 x
M.2 SSD. Есть два сетевых порта 1GbE i210 и сервисный процессор Aspeed
2500 c выделенным сетевым портом. При необходимости добавляется плата
расширения PCIe 3.0 x16.

По словам представителей Entry, согласование, производство и отгрузка
серверов заказчикам занимает 2-3 дня.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  