Серверы Entry на базе AMD Ryzen идут в дата-центры

24 марта 2020 г., 14:26

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Компания Entry отмечает спрос на выделенные серверы для работы на

удаленных площадках в приложениях с большим числом вычислительных

потоков.



По словам управляющего Entry Андрея Тищенко, AMD теснит Intel в

серверах по всем фронтам: в многоядерных платформах процессорами EPYC,

в младших серверах процессорами Ryzen 7 и 9 серии 3000. У них от 8 до

16 ядер, высокая тактовая частота 3.5-3.9GHz и есть поддержка памяти с

коррекцией ошибок ECC (в серверных платформах).



Андрей Тищенко также отметил, что соотношение цены и вычислительного

ресурса серверов на AMD Ryzen открывает новые возможности

дата-центрам. Щадящие тарифные планы ускорят переход на дистанционное

обслуживание бизнеса и могут вернуть на родину часть ИТ-«эмигрантов».



Cерверы Entry поддерживают Ryzen 7 3700x-3800x и Ryzen 9 3900x-3950x,

до 128GB памяти ECC. Легко набрать произвольную комбинацию

накопителей: 4 x 3.5”/2.5” с горячей заменой + 2 внутренних SSD + 2 x

M.2 SSD. Есть два сетевых порта 1GbE i210 и сервисный процессор Aspeed

2500 c выделенным сетевым портом. При необходимости добавляется плата

расширения PCIe 3.0 x16.



По словам представителей Entry, согласование, производство и отгрузка

серверов заказчикам занимает 2-3 дня.

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