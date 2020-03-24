Серверы Entry на базе AMD Ryzen идут в дата-центры

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Компания Entry отмечает спрос на выделенные серверы для работы на
удаленных площадках в приложениях с большим числом вычислительных
потоков.
По словам управляющего Entry Андрея Тищенко, AMD теснит Intel в
серверах по всем фронтам: в многоядерных платформах процессорами EPYC,
в младших серверах процессорами Ryzen 7 и 9 серии 3000. У них от 8 до
16 ядер, высокая тактовая частота 3.5-3.9GHz и есть поддержка памяти с
коррекцией ошибок ECC (в серверных платформах).
Андрей Тищенко также отметил, что соотношение цены и вычислительного
ресурса серверов на AMD Ryzen открывает новые возможности
дата-центрам. Щадящие тарифные планы ускорят переход на дистанционное
обслуживание бизнеса и могут вернуть на родину часть ИТ-«эмигрантов».
Cерверы Entry поддерживают Ryzen 7 3700x-3800x и Ryzen 9 3900x-3950x,
до 128GB памяти ECC. Легко набрать произвольную комбинацию
накопителей: 4 x 3.5”/2.5” с горячей заменой + 2 внутренних SSD + 2 x
M.2 SSD. Есть два сетевых порта 1GbE i210 и сервисный процессор Aspeed
2500 c выделенным сетевым портом. При необходимости добавляется плата
расширения PCIe 3.0 x16.
По словам представителей Entry, согласование, производство и отгрузка
серверов заказчикам занимает 2-3 дня.
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