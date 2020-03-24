 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 12 (1208)

15.03 - 22.03

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Смартфон OPPO A31 с 6,5-дюймовым экраном обойдется в 4499 грн

24 марта 2020 г., 15:05
0 
 

Смартфон OPPO A31 с 6,5-дюймовым экраном обойдется в 4499 грн

 

Бренд OPPO сообщил о старте продаж в Украине смартфона OPPO A31, который был представлен в мире в середине февраля.

Новинка имеет 6,5-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. В дисплее реализована функция подавления синего света, что предотвращает усталость глаз в течение целого дня пользования.

В модели OPPO A31 имеется тройная 12-мегапиксельная камера, в состав которой входят модули для основной и макросъемки, а также камера глубины, с помощью которой поддерживается  функция боке: фокус на основных объектах с эффектом размытия заднего фона. Фронтальная 8-мегапиксельная AI-камера оснащена функцией бьютификации.
 

Смартфон OPPO A31 с 6,5-дюймовым экраном обойдется в 4499 грн

Емкость встроенного аккумулятора составляет 4230 мАч, что по оценке производителя, позволяет до 14 часов смотреть онлайн HD-видео или играть в игры до 7 часов.

Аппаратная платформа OPPO A31 включает 8-ядерный процессор MediaTek Helio P35 в связке с 4 ГБ RAM и накопителем на 64 ГБ, который можно расширить с помощью карты памяти microSD. В целом OPPO A31 поддерживает до 256 ГБ дополнительной памяти в слоте для трех карт (Dual Sim + microSD).

В украинской рознице модель OPPO A31 будет представлена в трех цветах: Белая Фантазия, Мистический Черный, Озерный Зеленый. Рекомендованная розничная цена смартфона – 4499 грн.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  