Смартфон OPPO A31 с 6,5-дюймовым экраном обойдется в 4499 грн

24 марта 2020 г., 15:05

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Бренд OPPO сообщил о старте продаж в Украине смартфона OPPO A31, который был представлен в мире в середине февраля.



Новинка имеет 6,5-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. В дисплее реализована функция подавления синего света, что предотвращает усталость глаз в течение целого дня пользования.



В модели OPPO A31 имеется тройная 12-мегапиксельная камера, в состав которой входят модули для основной и макросъемки, а также камера глубины, с помощью которой поддерживается функция боке: фокус на основных объектах с эффектом размытия заднего фона. Фронтальная 8-мегапиксельная AI-камера оснащена функцией бьютификации.



Емкость встроенного аккумулятора составляет 4230 мАч, что по оценке производителя, позволяет до 14 часов смотреть онлайн HD-видео или играть в игры до 7 часов.



Аппаратная платформа OPPO A31 включает 8-ядерный процессор MediaTek Helio P35 в связке с 4 ГБ RAM и накопителем на 64 ГБ, который можно расширить с помощью карты памяти microSD. В целом OPPO A31 поддерживает до 256 ГБ дополнительной памяти в слоте для трех карт (Dual Sim + microSD).



В украинской рознице модель OPPO A31 будет представлена в трех цветах: Белая Фантазия, Мистический Черный, Озерный Зеленый. Рекомендованная розничная цена смартфона – 4499 грн.

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