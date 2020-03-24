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Уязвимость библиотеки шрифтов Adobe позволяет взломать Windows?

24 марта 2020 г., 13:45

Уязвимость библиотеки шрифтов Adobe позволяет взломать Windows?

Обнаружена «уязвимость нулевого дня», которая затрагивает все ОС Windows и может быть использована злоумышленниками для выполнения произвольного кода. Для этого используется библиотека шрифтов Adobe Type Manager Library.

Проблема связана с atmfd.dll - библиотекой, которая используется для рендеринга шрифтов. Как отмечают исследователи, киберпреступники могут создать документ с использованием мастер-шрифтов Adobe Type 1 Postscript, при открытии которого в режиме предварительного просмотра в Проводнике, будет открыт доступ для выполнения несанкционированного кода.

В Microsoft проблему не отрицают, но при этом отмечают, что потенциальная атака в Windows 10 приведет к выполнению кода в песочнице AppContainer.

Были ли уже успешные атаки с использованием обнаруженного эксплойта не сообщается. Но рекомендуется временно отключить предварительный просмотр в Проводнике и не изпользовать сервис WebClient до тех пор пока не выйдет соответствующий патч операционной системы. Вероятнее всего проблема будет решена с выпуском запланированного на 14 апреля очередного "сборника заплат Windows".


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