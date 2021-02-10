Семь! Кто больше?

10 февраля 2021 г., 11:15

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Уже никому не нужно доказывать, что одним из наиболее эффективных средств повышения производительности являются многомониторные конфигурации. Но можно ли наращивать число используемых экранов до бесконечности?

Этот вопрос возник у меня при знакомстве с сообщением о выпуске прототипа ноутбука Aurora 7, который оснащен... семью экранами. Выпустила такое удивительное решение компания Expanscape. В состав этого лэптопа входит четыре 17,3-дюймовых 4K-дисплея, а в числе вспомогательных по бокам – 7-дюймовые, и также 7-дюймовый сенсорный встроен в зону для ладоней.



Общий вес решения немалый – 12 кг, поэтому нельзя сказать, что речь идет о действительно портативном компьютере. При этом все мониторы складываются в более-менее компактную конструкцию для перевозки или переноски.

Производитель нацеливает решение в том числе и как мини-стуационный центр. Впрочем, множество экранов может пригодиться и в сфере DevSecOps, и для специалистов по данным. Вобщем, всем кому требуется множество экранов.

Аппаратная начинка Aurora 7 включает восьмиядерный чип Intel Core i9 9900K, дискретную графику NVIDIA GTX 1060, 64 ГБ оперативной памяти DDR4 2666 МГц. А встроенная система хранения данных включает два 2,5-дюймовых отсека для SATA-накопителей и два слота M.2 для PCIe SSD.

Пожалуй, самый интригующий вопрос в данном случае останется без ответа – цену своего прототипа Expanscape сообщает потенциальному покупателю только после подписания договора о неразглашении.

Вы уже готовы сделать заказ? Я пока не спешу. Впрочем, меня в данном случае впечатлила конструкция с возможностью разворачивания аж семи экранов. Для сравнения, в настоящее время коммерчески доступны ноутбуки ASUS с двумя дисплеями. А несколько лет назад демонстрировался прототип Razer Valerie, с возможностью разворачивания двух дополнительных дисплеев. При этом он так и не вышел на рынок.

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