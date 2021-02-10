 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 5 (1252)

31.01 - 07.02

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Тимур Ягофаров

Тимур Ягофаров

Семь! Кто больше?

10 февраля 2021 г., 11:15
+11
голос

Уже никому не нужно доказывать, что одним из наиболее эффективных средств повышения производительности являются многомониторные конфигурации. Но можно ли наращивать число используемых экранов до бесконечности?

Этот вопрос возник у меня при знакомстве с сообщением о выпуске прототипа ноутбука Aurora 7, который оснащен... семью экранами. Выпустила такое удивительное решение компания Expanscape. В состав этого лэптопа входит четыре 17,3-дюймовых 4K-дисплея, а в числе вспомогательных по бокам – 7-дюймовые, и также 7-дюймовый сенсорный встроен в зону для ладоней.
Семь! Кто больше?
Общий вес решения немалый – 12 кг, поэтому нельзя сказать, что речь идет о действительно портативном компьютере. При этом все мониторы складываются в более-менее компактную конструкцию для перевозки или переноски.

Производитель нацеливает решение в том числе и как мини-стуационный центр. Впрочем, множество экранов может пригодиться и в сфере DevSecOps, и для специалистов по данным. Вобщем, всем кому требуется множество экранов.

Аппаратная начинка Aurora 7 включает восьмиядерный чип Intel Core i9 9900K, дискретную графику NVIDIA GTX 1060, 64 ГБ оперативной памяти DDR4 2666 МГц.  А встроенная система хранения данных включает два 2,5-дюймовых отсека для SATA-накопителей и два слота M.2 для PCIe SSD.

Пожалуй, самый интригующий вопрос в данном случае останется без ответа – цену своего прототипа Expanscape сообщает потенциальному покупателю только после подписания договора о неразглашении.

Вы уже готовы сделать заказ? Я пока не спешу. Впрочем, меня в данном случае впечатлила конструкция с возможностью разворачивания аж семи экранов. Для сравнения, в настоящее время коммерчески доступны ноутбуки ASUS с двумя дисплеями. А несколько лет назад демонстрировался прототип Razer Valerie, с возможностью разворачивания двух дополнительных дисплеев. При этом он так и не вышел на рынок. 

Семь! Кто больше?

Семь! Кто больше?

Семь! Кто больше?

Семь! Кто больше?

Семь! Кто больше?

  

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  