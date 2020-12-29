Seagate — единственный производитель СХД с полным циклом производства 

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Большинству IT-специалистов компания Seagate известна в первую очередь как производитель жестких дисков. Но линейка ее решений включает также и широкий спектр систем хранения данных. И мы предлагаем познакомиться с RAID-массивами корпоративного класса, которые позволяют надежно хранить информацию критически важных приложений.

Одной из главных отличительных особенностей линейки RAID-массивов Seagate является то, что они выпускаются единственным производителем подобных устройств с полным циклом производства. Это подразумевает, что все комплектующие таких решений проектируются и изготовляются на мощностях Seagate. Модульная архитектура делает компоненты взаимозаменяемыми между системами, а обновления просты благодаря общим контроллерам и программному обеспечению.

Притом, что Seagate известна прежде всего своими дисками, выпускаемые компанией хранилища охватывают все возможные типы: JBOD, гибридные, флеш-массивы. Поэтому устройства линейки подходят как для случаев, когда есть необходимость получить наименьшую удельную стоимость хранения данных, обеспечивая при этом высокую производительность для критически важных приложений, так и для случаев, когда необходимо получить максимум емкости и гибкости за оптимальные деньги.

Несмотря на невысокую стоимость массивов они имеют весь функционал, свойственный массивам корпоративного класса, включая репликацию данных. Кроме того, в них реализована фирменная технология ADAPT, которая позволяет на 95% ускорить процесс перестроения RAIDа в случае выхода из строя входящих в него дисков. Давайте коротко остановимся на ней.

Реализованный в традиционной RAID технологии метод восстановления данных работает на уровне дисков и заключается в том, что при отказе одного из носителей, данные, находящиеся на нем, восстанавливаются из контрольных сумм на резервные носители. Но с ростом объемов диска время на его восстановления увеличивается экспоненциально. Учитывая то, что процесс восстановления сильно влияет на производительность всей группы, важно свести его время к минимуму для обеспечения высокой производительности всего RAID-массива. Технология Seagate Advanced Distributed Autonomic Protection Technology (ADAPT) базируется на интеллектуальной параллельной архитектуре, которая использует интеллектуальное обучение и реагирует на любые потенциальные или активные сбои. Seagate ADAPT обеспечивает большую гибкость и производительность работы дисковой подсистемы за счет использования распределенного пространства на каждом диске массива и задействует производительность всех доступных дисков, а не только дисков одной RAID группы, как в случае традиционного RAIDа.

Одним словом, такая гибкость позволяет сократить время восстановления и упростить расширение. На процесс восстановления после сбоев уходят считанные минуты, а не дни. Это достигается за счет использования технологии Seagate ADAPT, которая практически исключает влияние на производительность, делая системы Seagate по-настоящему самовосстанавливающимися и обеспечивая высокий уровень защиты данных.

Давайте ближе познакомимся с некоторыми входящими в эту линейку системами.

Seagate Nytro X 2U24 — это доступный all-flash массив хранения данных для критически важных рабочих нагрузок, требующих высочайшей производительности. О его скоростных возможностях говорит такой параметр, как обеспечиваемая СХД задержка, которая не превышает 250 микросекунд.

В состав этого стоечного хранилища высотой 2U входит 24 SSD с функцией горячей замены. Эти твердотельные накопители Seagate характеризуются скоростью последовательных операций чтения до 7 ГБ/с и до 5,5 ГБ/с в режиме записи. Установленные в Nytro X контроллеры с двойным резервированием обеспечивают производительность от 320 до 600 тысяч IOPS.

Для защиты наиболее ценных бизнес-активов в СХД Nytro X используются функции кибербезопасности Seagate Secure и интеллектуальное программное обеспечение, такое как SFTP, поддержка SED и средства управления доступом администратора, которые реализуют встроенные меры безопасности для надежного и безопасного доступа к файлам, их передачи и управления.

Seagate Exos AP 4U100 — это решение с наивысшей плотностью хранения данных в единой системе. При высоте 4U это стоечное хранилище вмещает 96 3,5-дюймовых жестких дисков и 4 2,5-дюймовых HDD. Благодаря чему Exos AP 4U100 позволяет существенно оптимизировать место в датацентрах, что в свою очередь уменьшает потребности в их расширении и сокращает расходы на охлаждение. Уникальный дизайн этой системы позволяет хранить на ней до 1,6 ПБ данных. Стоит отметить, что примененные в этом устройстве технологические решения позволили избежать ожидаемого при такой плотности перегрева носителей, что в сочетании с технологией шумоподавления Seagate AcousticShield делает решение производительным и надежным.

Каждый из контроллеров модели Exos AP 4U100 построен на двух процессорах Intel Xeon Scalable. Внутренние коммуникации организованы с помощью интерфейса 12G SAS. Максимальной энергоэффективности системы удалось достичь благодаря источникам питания с высоким КПД — 80 PLUS Platinum и технологии адаптивного охлаждения.

Seagate Exos X 2U24 — система хранения начального уровня для надежного хранения данных. Она позволяет эффективно модернизировать инфраструктуру хранения данных благодаря гибкому конфигурированию с использованием разных типов дисков. Среди особенностей устройства — эффективное управление горячими и холодными данными с помощью функции многоуровневого хранения данных в реальном времени. А поддержка функций репликации и моментальных снимков обеспечивает сохранность критически важных данных.

При доступной цене эта система позволяет компаниям самого разного масштаба — от небольшого предприятия до крупнейшего центра обработки данных — эффективно работать с данными с максимальной производительностью 320 000 IOPS в гибридной конфигурации.

Это гибкое решение адресовано предприятиям с высокими требованиями к пропускной способности, латентности и производительности при работе со значительными объемами данных.

Официальным дистрибьютором систем Seagate Storage в Украине является компания АСБИС-Украина. По всем вопросам можно обращаться по адресу: [email protected]

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