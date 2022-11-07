Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт

7 ноября 2022 г., 16:05

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Компанія Schneider Electric представила в Європі APC Smart-UPS Ultra, перше в галузі однофазне джерело безперебійного живлення (UPS) потужністю 3 кВт висотою 1U і 5 кВт висотою 2U. Розроблене для забезпечення більшої потужності, гнучкості та інтелектуального моніторингу при мінімальній площі, APC Smart-UPS Ultra дозволяє ІТ-фахівцям і постачальникам рішень вирішувати багато проблем із розгортанням ІТ-інфраструктури в розподілених периферійних обчислювальних середовищах і на периферії.



За даними IDC, глобальний ринок периферійних обчислень стикається зі значним зростанням та щороку зростатиме на 12,5% до приблизно 250,6 мільярда доларів у 2024 році. Поширення цифрових технологій й інтелектуальних додатків потребує збільшення обчислювальних ресурсів, мереж і сховищ, які є локалізованими та знаходяться в безпосередній близькості, щоб забезпечити критично важливі бізнес-процеси та можливості, які залежать від мережевого підключення до хмари. З усім тим, налаштування, розгортання та підтримка допоміжної ІТ-інфраструктури для кількох територіально рознесених сайтів супроводжується складними завданнями.



З APC Smart-UPS Ultra компанія Schneider Electric виводить на ринок своє найменше за розміром однофазне ДБЖ, яке забезпечує гнучкість установки та заощаджує загальну вартість володіння без шкоди для потреб підприємств у захисті електроенергії.



“Щоб задовольнити цифрові потреби майбутнього, локальні, регіональні та хмарні центри обробки даних повинні бути розроблені таким чином, щоб вони були надійними, екологічними, ефективними та адаптованими. Компанія Schneider Electric продовжує впроваджувати інновації та реагувати на потреби клієнтів, представивши APC Smart-UPS Ultra”, - зазначив Володимир Дохленко, директор Secure Power (APC) Schneider Electric в Україні. “Перше у своєму роді APC Smart-UPS Ultra змінює визначення однофазного ДБЖ, відтепер воно легше і потужніше завдяки напівпровідниковій технології нового покоління. Крім того, воно використовує літій-іонну технологію для живлення розподілених ІТ та периферійних обчислювальних центрів, щоб забезпечити наше цифрове життя.”



При створенні розподілених ІТ та периферійних середовищ не останнє місце займає питання фізичного простору, при цьому перевага приділяється максимізації квадратних метрів, ефективній експлуатації простору для оптимізації ІТ-систем і підвищення прибутку.



Компактна конструкція APC Smart-UPS Ultra забезпечує більше потужності, займаючи менше місця в ІТ-системі, забезпечуючи гнучкість при встановленні та щільність потужності, необхідної як сьогодні, так і в майбутньому. Зазначено, компактний дизайн ДБЖ на 50% менший і легший за аналогічні рішення ДБЖ на ринку сьогодні. APC Smart-UPS Ultra пропонує гнучкі варіанти кріплення, включаючи монтаж в стійку, вертикальне встановлення або настінне/стельове кріплення, тож його можна розмістити в стороні, щоб у стійці було більше місця для ІТ.



Ефективне управління електроживленням має вирішальне значення для будь-якого ІТ-середовища, але регулярне та ефективне технічне обслуговування обладнання для захисту живлення, наприклад ДБЖ, особливо на кількох розподілених майданчиках, може вимагати постійних значних інвестицій в операційні витрати.



Літій-іонна батарея APC Smart-UPS Ultra працює в три рази довше, ніж традиційне ДБЖ з живленням від свинцево-кислотних акумуляторів (VRLA), і не потребує заміни при нормальних умовах експлуатації. Це дозволить уникнути дорогої заміни батареї, плати за роботу з обслуговування та сервісних візитів протягом усього терміну служби ДБЖ. Отже, APC Smart-UPS Ultra знижує загальну вартість володіння впродовж 10 років і постачається з 5-річною гарантією.



Недостатність персоналу або відсутність персоналу на місці робить управління, технічне та сервісне обслуговування, зокрема перевірку обладнання, заміну батарей, заміну несправного обладнання обтяжливим, особливо якщо об’єкти дуже розподілені та географічно розосереджені.



Оскільки APC Smart-UPS Ultra підтримує технологію EcoStruxure Ready, це дозволяє здійснювати хмарний моніторинг, надавати рекомендації на основі даних для оптимізації продуктивності та забезпечувати видимість кількох пристроїв ДБЖ. Підключення доступне через порт Ethernet або вбудований мережевий порт, а вебпортал EcoStruxure Ready APC Smart-UPS надає автоматичні настроювані сповіщення щодо працездатності ДБЖ, щоб спростити профілактичне обслуговування, зменшити час простою та скоротити середній час ремонту.



ДБЖ APC Smart-UPS Ultra вже доступне у Європі.

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