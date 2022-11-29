Epson припинить виробництво та продаж лазерних принтерів до 2026 р.

29 ноября 2022 г., 14:25

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Як повідомляє The Register, компанія Epson оголосила про припинення продажу лазерних принтерів до 2026 року, посилаючись на проблеми сталого розвитку.



За словами компанії, струменеві принтери мають «більший потенціал», ніж лазерні пристрої, щоб досягти «значних успіхів», коли мова йде про навколишнє середовище.



Компанія вже припинила продажі лазерних принтерів на багатьох ринках, але продовжила їх продажі в Азії та Європі.



«Як компанія, ми повністю віддані сталим інноваціям і діям, і струменеві принтери просто споживають менше енергії та витратних матеріалів, - пояснив менеджер з продажу та маркетингу Epson Коічі Кубота (Koichi Kubota) в офіційній заяві. - У той час, як лазерні принтери працюють, нагріваючи та закріплюючи тонер на сторінці, струменева технологія Epson Heat-Free споживає менше електроенергії, використовуючи механічну енергію для нанесення чорнила на сторінку».



«Відтепер наш друкарський бізнес зосереджуватиметься на струменевому друку», додав Кубота. У публікації в блозі Epson за 2019 рік стверджується, що її струменеві принтери споживають на 85% менше енергії, ніж аналогічні лазерні пристрої.



Вони також генерують на 85% менше вуглекислого газу.



Струменеві принтери також мають на 59% менше замінних компонентів – лише чорнило та контейнер для відпрацьованого чорнила порівняно з лазерними принтерами, у яких потрібно регулярно замінювати тонер, барабан, проявник і термофіксатори.



Слід додати, що компанія Epson також днями представила струменеві та багатофункціональні принтери для бізнесу, які можуть друкувати від 40 до 60 сторінок за хвилину, усуваючи одну з ключових недоліків пристроїв. МФУ WorkForce Enterprise AM базуються на технології Epson Heat-Free, завдяки чому не витрачають час на прогрівання після увімкнення або виходу з режиму очікування.

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