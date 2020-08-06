Samsung представила Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra

6 августа 2020 г., 9:25

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Компания Samsung Electronics на специальном онлайн-мероприятии представила пять мобильных устройств: смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, универсальные планшеты для продуктивной работы и творчества Tab S7 и Tab S7+; премиальное носимое устройство с расширенными функциями для мониторинга состояния здоровья Galaxy Watch3; эргономичные наушники Galaxy Buds Live и смартфон с гибким экраном следующего поколения Galaxy Z Fold2.



«Еще никогда мы не полагались на технологии так, как сегодня. Именно благодаря им мы остаемся на связи, несмотря на непростую ситуацию, с которой столкнулись люди во всем мире, – заявил д-р Тэ Мун Ро (TM Roh), президент и глава подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics. – Технологии должны делать жизнь проще. Поэтому сегодня мы представили пять новых устройств. По отдельности эти гаджеты являются мощными инструментами, которые будут хорошими помощниками в работе и на отдыхе. Являясь частью экосистемы Galaxy, они обеспечат удобный бесшовный опыт использования, чтобы наши пользователи могли сосредоточиться на самом важном».



Чуть более детально про Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra.

Как отмечается, на новых Galaxy Note20 можно работать как на компьютере и играть в технически требовательные игры. В обновленную линейку вошли две модели: Galaxy Note20 Ultra – для поклонников серии, которым требуется максимальная производительность, и Galaxy Note20 – для широкого круга пользователей, стремящихся эффективно использовать свое время в процессе работы и развлечений.



Серия Galaxy Note20 позволяет пользователю достигать большего в любое время и в любом месте, улучшая его продуктивность. Фирменное электронное перо S Pen и приложение Samsung Notes на Galaxy Note20 и Galaxy Tab S7 | Tab S7+ обеспечивают еще более гибкую и удобную работу с устройствами. В партнерстве с Microsoft Samsung сделала синхронизацию Galaxy Note20 и ПК с Windows легкой и бесшовной.



Особо подчеркивается, что электронное перо в Galaxy Note20 предлагает непревзойденные возможности для письма. Обновленный S Pen обладает большей точностью и обеспечивает реалистичные ощущения, как при создании заметок обычной ручкой, а пять новых жестов упрощают навигацию между приложениями. Например, чтобы вернуться на домашний экран или сделать скриншот, достаточно взмаха кистью.



Смартфоны Galaxy Note20 получили обновлённые инструменты для работы и лёгкую синхронизацию с другими устройствами. В приложении Samsung Notes появилась функция автосохранения написанного и синхронизации с планшетом или ПК. Благодаря этому заметки пользователя можно записывать на одном устройстве, а редактировать – на другом. Samsung Notes автоматически выравнивает рукописный текст в аккуратные записи. С помощью функции записи звука во время создания заметок можно в дальнейшем легко находить выделенный текст, который пользователь создавал одновременно с записью аудио. Новый инструментарий работы с PDF-файлами позволяет делать пометки к документам, комментировать и выделять фрагменты текста в приложении Samsung Notes. Систематизировать записи можно с помощью нового, интуитивно понятного каталога папок, облегчающего поиск.

Отмечается, что улучшенная интеграция с Windows 10 открывает доступ к работе с мобильными приложениями прямо на ПК: теперь можно отправлять сообщения, управлять уведомлениями, синхронизировать фото, а также совершать и принимать звонки с компьютера. Стало возможным добавлять свои любимые мобильные приложения на панель задач или в меню «Пуск». До конца года у пользователей появится возможность запускать несколько приложений на одном экране компьютера с Windows 10. Чтобы необходимая информация всегда была под рукой, вся рабочая экосистема взаимосвязана: Samsung Notes синхронизируется с Microsoft OneNote и Outlook, а напоминания – с Microsoft Outlook, To Do и Teams2.



Samsung смогла обеспечить максимально широкие игровые возможности на устройствах Galaxy Note20, чтобы пользователи чувствовали себя настоящими киберспортсменами. Новая серия обладает высокой производительностью, расширенным интерфейсом подключения и дисплеем с откликом 240 Гц и частотой 120Гц. Кроме того, новинки получили профессиональные инструменты для съемки фотографий и создания кинематографичных видеороликов, а также расширенные функции для многозадачности.



8K-камера смартфонов Galaxy Note20 с соотношением сторон 21:9 и скоростью записи 24 кадра в секунду позволяет снимать видео профессионального качества. Режим Pro Video с настраиваемыми фокусировкой, звуком, экспозицией, инструментами для регулировки скорости зума и съемкой со скоростью 120 кадров в секунду в разрешении FHD подходит для создания кинематографических роликов. Направление записи звука на новых смартфонах можно регулировать, а чтобы аудио было максимально четким можно использовать Galaxy Buds Live5. Для создания качественных фото камера Galaxy Note20 Ultra оснащена автофокусом с лазерным сенсором.



Когда пользователю будет нужен экран большего размера, Samsung DeX обеспечит беспроводное подключение серии Galaxy Note20 к Smart TV. При использовании двух экранов можно одновременно обмениваться текстовыми сообщениями с друзьями и смотреть видео на Smart TV.



Представленные мартфоны получили самый быстрый процессор среди всех устройств Galaxy. Передовые технологии и лучшие в своем классе мобильные возможности сочетаются в этих устройствах со знаковым дизайном. В этом году Galaxy Note20 и Note20 Ultra представлены в совершенно новом бронзовом цвете.



Galaxy Note20 Ultra впервые получил яркий экран Dynamic AMOLED 2X с кадровой частотой 120 Гц, которая обеспечивает плавное изображение, по заверениям производителя. Дисплей автоматически адаптируется к просматриваемому контенту, чтобы сэкономить заряд батареи. Интеллектуальный аккумулятор, емкости которого хватает на весь день, обладает функцией сверхбыстрой зарядки, с которой более чем 50% заряда восстанавливается всего за 30 минут.

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