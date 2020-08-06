Palo Alto Networks запустила торговую площадку для платформы Cortex XSOAR

6 августа 2020 г., 10:25

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Palo Alto Networks объявила о расширении её платформы кибербезопасности Cortex XSOAR торговой площадкой, где пользователи смогут найти сценарии автоматизации и прочие компоненты, способные облегчить им работу.

Компания Palo Alto Networks является одним из крупнейших игроков рынка информационной безопасности. Её платформа Cortex XSOAR автоматизирует рутинные задачи сетевой защиты и предоставляет функции совместной работы, позволяющие участникам отделов сетевой безопасности координировать свои действия.



В основу Cortex XSOAR положена технология, которую Palo Alto Networks получила в этом году с приобретением за 560 млн долл. фирмы Demisto.

Торговая площадка Cortex XSOAR Marketplace предоставляет специалистам в сетевой безопасности доступ к так называемым контентным пакетам (content packs), призванным упростить им выполнение своих профессиональных функций. Эти пакеты разрабатываются партнёрами Palo Alto Networks и включают в себя такие технические ресурсы, как скрипты для автоматизации общих задач обеспечения безопасности. Кроме того, новая торговая площадка предложит средства интеграции с внешними инструментами безопасности, панели мониторинга проблем безопасности, шаблоны отчётов для обмена информацией об этих проблемах и прочие инструменты.

Palo Alto Networks заявила, что будет проверять контентные пакеты на соответствие стандартам качества. В представлении компании, Cortex XSOAR Marketplace с одной стороны будет помогать клиентам находить инструменты, облегчающие операции по защите сети, а с другой, обеспечит партнёрам новые возможности монетизации их ноу-хау в области безопасности. В целях поощрения создания партнёрами скриптов автоматизации, Palo Alto Networks объявила вчера о запуске «хакатона» с призовым фондом 80 тыс. долл.

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