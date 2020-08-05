Apple обновила iMac 27 дюймов

5 августа 2020 г., 17:15

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Компания Apple объявила о том, что 27-дюймовый iMac будет существенно модернизирован.



Как отмечается, новый iMac значительно превосходит по мощности предыдущие поколения и способен выполнять более ресурсоемкие задачи. Он оснащается более быстрым 10‑ядерным процессором Intel (в максимальной комплектации), в два раза большим объёмом памяти, графическим процессором AMD нового поколения, сверхбыстрыми SSD‑накопителями с ёмкостью в 4 раза выше на всех моделях линейки.



«Сейчас, как никогда раньше, наши покупатели рассчитывают на свои компьютеры Mac. И многим действительно нужен самый мощный и самый функциональный iMac из всех, что мы когда-либо создавали, — отметил Том Богер, старший директор Apple по маркетингу в линейках Mac и iPad. — Невероятная производительность, удвоенная память, SSD-накопители во всех модификациях, в четыре раза увеличенная ёмкость накопителей, впечатляющий дисплей Retina 5K, улучшенная камера и динамики, микрофоны студийного качества — всё это наш новый iMac 27 дюймов, и всё это будет доступно по прежней цене. Это универсальный настольный компьютер для работы, общения и творчества».

Женщина работает на 27-дюймовом iMac, двое детей смотрят на экран компьютера.

iMac 27 дюймов станет лучшим настольным компьютером для всех: и для рядовых пользователей, и для людей творческих профессий, и для технических специалистов.



Составление композиции из сотни треков, компиляция нескольких тысяч строк исходного кода, обработка больших фото с использованием средств машинного обучения — для всех этих задач вы можете полностью положиться на iMac 27 дюймов. Благодаря самым современным 6- 8- и 10-ядерным процессорам он справится с любой задачей. Впервые появилась возможность выбрать 10-ядерный процессор для iMac, и это точно оценят профессиональные пользователи: в режиме Turbo Boost частота процессора достигает 5,0 ГГц, что означает увеличение скорости до 65 процентов по сравнению с предыдущими модификациями. А при работе с приложениями, требовательными к оперативной памяти, немаловажен её объём, увеличенный в новом iMac в два раза, с возможностью установки до 128 ГБ.



Новый iMac в сравнении с 8-ядерным iMac 27 дюймов предыдущего поколения:1



Количество плагинов в Logic Pro X — до 65% больше.

Кодирование в ProRes 8K в Final Cut Pro X — до 40% быстрее.

Рендеринг с использованием Arnold в Autodesk Maya — до 35% быстрее.

Компиляция в Xcode — до 25% быстрее.





Для рендеринга графических объектов, обработки многопоточного видео 4K, для игр с качественной графикой новый iMac 27 дюймов оснащается более мощным графическим процессором AMD нового поколения. Разница в скорости обработки графики достигает 55 процентов по сравнению с Radeon Pro серии 5000. Впервые появилась возможность заказать iMac с 16 ГБ видеопамяти, что в два раза больше, чем у iMac 27 дюймов предыдущего поколения.



Теперь все варианты 27-дюймового iMac оснащаются SSD-накопителями, которые отличаются невероятной скоростью работы — до 3,4 ГБ/с при запуске приложений и открытии больших файлов. Также впервые iMac можно комплектовать SSD-накопителем ёмкостью 8 ТБ — это в четыре раза больше, чем SSD-накопители у iMac 27 дюймов предыдущего поколения. Отличный вариант для тех, кому нужно большое хранилище.



iMac также оснащается чипом Apple T2 Security Chip разработки Apple второго поколения. Контроллер хранилища в T2 Security Chip обеспечивает оперативное шифрование любых данных, хранящихся на SSD-накопителе, и тем самым защищает файлы. Кроме того, чип проверяет целостность программного обеспечения, которое загружается во время включения устройства. Таким образом, новый iMac 27 дюймов, как и любой другой Mac с чипом T2 Security Chip, отличается высочайшим уровнем защиты хранилища и процессов загрузки.

Шестьдесят пять миниатюр JPEG с различными картинками на экране iMac 27 дюймов — в качестве иллюстрации увеличенной ёмкости.



14,7 миллиона пикселей, 1 миллиард цветов, яркость 500 кд/м2, поддержка расширенного цветового диапазона P3 — дисплей Retina компьютеров iMac обеспечивает впечатляющее качество изображения. Текст выглядит так, словно он напечатан на бумаге, на фотографиях видны мельчайшие детали, а видео формата 4K можно редактировать в полном разрешении. Теперь дисплей Retina 5K, которым оснащаются iMac 27 дюймов, поддерживает технологию True Tone — она автоматически подстраивает цветовую температуру в зависимости от окружающего освещения.



Новый iMac можно заказать в комплектации со стеклом с нанотекстурным покрытием — впервые оно было использовано в мониторах Pro Display XDR. Специальное покрытие облегчает восприятие изображения при различных условиях освещения, в том числе при ярком искусственном свете или в косых лучах солнца. В отличие от обычного матового покрытия, при котором на поверхность стекла наносится специальный слой, рассеивающий свет, здесь на само стекло наносятся мельчайшие насечки — в результате экран практически не бликует, а изображение остаётся идеально контрастным и чётким.



Владельцы iMac всё чаще используют свои компьютеры для связи с друзьями, близкими и коллегами, поэтому хорошая камера просто незаменима. Разрешение камеры FaceTime HD было увеличено до 1080p, а блок обработки графических сигналов в чипе T2 Security Chip обеспечивает коррекцию цвета, контроль экспозиции и распознавание лиц, расширяя возможности камеры. В дополнение к этому T2 Security Chip взаимодействует с динамиками, выполняя балансировку звука, повышая точность передачи и усиливая басы. Новые микрофоны, которыми оснащается iMac, гарантируют высокое качество записи звука при звонках в FaceTime, при записи подкастов, голосовых заметок и другого аудио.



Apple также объявила о том, что теперь, впервые за свою историю, все iMac 21,5 дюйма в стандартной конфигурации будут комплектоваться SSD-накопителями. Также покупатели iMac 21,5 дюйма могут выбрать конфигурацию с накопителем Fusion Drive.

Теперь на iMac Pro в стандартной конфигурации будет устанавливаться 10-ядерный процессор Intel Xeon. А профессионалы, которым нужна высочайшая производительность, могут выбрать iMac Pro в максимальной комплектации: с 18-ядерным процессором Xeon, графическим процессором до 22 терафлопс, 4-канальной памятью ECC до 256 ГБ и великолепным дисплеем 27 дюймов Retina 5K.

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