Количество угроз для устройств на Android в апреле увеличилось на 16%

21 мая 2020 г., 16:05

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По сравнению с мартом в апреле количество выявленных угроз на Android-устройствах увеличилось на 16,46%. На 16,13% выросло число обнаруженных вредоносных программ, на 28,37% – нежелательных программ, на 20,83% – потенциально опасных и на 17,43% – рекламных приложений.

По данным антивирусных продуктов Dr.Web для Android

Android.RemoteCode.246.origin, Android.RemoteCode.256.origin, Android.RemoteCode.262.origin – вредоносные программы, которые загружают и выполняют произвольный код. В зависимости от модификации эти трояны могут загружать различные веб-сайты, переходить по ссылкам, нажимать на рекламные баннеры, подписывать пользователей на платные услуги и выполнять другие действия.

Android.MobiDash.4945 – троянская программа, показывающая надоедливую рекламу. Представляет собой программный модуль, который разработчики ПО встраивают в приложения.

Android.Triada.491.origin – многофункциональный троян, выполняющий разнообразные вредоносные действия. Относится к семейству троянских приложений, проникающих в процессы всех работающих программ. Некоторые модификации этого семейства встречаются в прошивках Android-устройств, куда злоумышленники внедряют их на этапе производства.

Tool.SilentInstaller.6.origin, Tool.SilentInstaller.7.origin, Tool.SilentInstaller.11.origin, Tool.VirtualApk.1.origin – потенциально опасные программные платформы, которые позволяют приложениям запускать apk-файлы без их установки. Они создают виртуальную среду исполнения, которая не затрагивает основную операционную систему.

Tool.Rooter.3 – утилита для получения root-полномочий на Android-устройствах, которая задействует различные эксплойты. Она может использоваться как пользователями Android-устройств, так и злоумышленниками и вредоносными программами.

Program.FakeAntiVirus.2.origin – детектирование рекламных программ, которые имитируют работу антивирусного ПО. Такие программы могут сообщать о несуществующих угрозах и вводить пользователей в заблуждение, требуя оплатить покупку полной версии.

Program.FreeAndroidSpy.1.origin, Program.Mrecorder.1.origin – приложения, которые следят за владельцами Android-устройств и могут использоваться для кибершпионажа. Они могут контролировать местоположение устройств, собирать данные об SMS-переписке, беседах в социальных сетях, копировать документы, фотографии и видео, выполнять прослушивание и т.п.

Program.CreditSpy.2 – детектирование программ, предназначенных для присвоения кредитного рейтинга на основании персональных данных пользователей. Такие приложения загружают на удаленный сервер SMS-сообщения, информацию о контактах из телефонной книги, историю вызовов, а также другие сведения.

Program.RemoteBot.1.origin – приложение, предназначенное для дистанционного управления Android-устройствами. Программа позволяет перехватывать и отправлять SMS, выполнять и отслеживать телефонные вызовы, перехватывать содержимое уведомлений, контролировать местоположение устройства, выполнять прослушивание окружения, записывать видео, делать фотографии и т.п.

Программные модули, встраиваемые в Android-приложения и предназначенные для показа навязчивой рекламы на мобильных устройствах. В зависимости от семейства и модификации они могут демонстрировать рекламу в полноэкранном режиме, блокируя окна других приложений, выводить различные уведомления, создавать ярлыки и загружать веб-сайты.

Adware.Adpush.36.origin, Adware.Adpush.6547, Adware.Myteam.2.origin, Adware.Mobby.5.origin, Adware.Toofan.1.origin.

В апреле вирусные аналитики «Доктор Веб» выявили в каталоге Google Play сразу несколько вредоносных программ. Среди них были новые модификации троянов семейства Android.Circle – Android.Circle.1.origin, Android.Circle.8 и Android.Circle.14. Они распространялись под видом безобидных приложений, таких как редакторы изображений и программы спортивной тематики. Трояны этого семейства исполняют скрипты с заданиями, используя для этого встроенную в них библиотеку с открытым исходным кодом BeanShell. По команде злоумышленников они могут показывать рекламу, а также выполнять другие действия.

Вместе с этими вредоносными программами были обнаружены трояны Android.HiddenAds.2124 и Android.Joker.164. Первый показывал надоедливую рекламу и был встроен в приложения для прослушивания музыки. Второй – выполнял произвольный код и мог подписывать пользователей на дорогостоящие сервисы. Его злоумышленники распространяли под видом графического редактора.

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