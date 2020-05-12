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Рынок смартфонов EMEA просел на 8%

12 мая 2020 г., 13:38
Рынок смартфонов EMEA просел на 8%

Распространение коронавируса и локдаун экономики стран региона привел к поставке на рынок EMEA по итогам начальной четверти 2020 г. лишь 76,9 млн смартфонов. По оценкам IDC спад составил 8,0% «YoY».

Западная Европа просела почти на 19%, тогда как в Центральной и Восточной Европе рынок показал менее глубокий провал. Тем не менее, аналитики обращают внимание на то, что основные последствия от сложившейся с COVID-19 ситуации придутся на второй квартал.

В Европе на первых ролях по-прежнему находится Samsung, причем высокий спрос на аппараты серии А с лихвой компенсировали слабый интерес к флагманским моделям S20. Несмотря на проблемы с санкциями США, Huawei постепенно возвращает позиции, теряемые на протяжении последних трех кварталов. Средняя цена устройств продолжала снижаться, а потребители активно осваивали более старые и недорогие модели. Apple удалось выйти в плюс благодаря устойчивому интересу к iPhone 11.


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