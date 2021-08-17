Рост мировых расходов на рынке BDA в 2021 г. превысит 10%

17 августа 2021 г., 13:05

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В нынешнем году мировые расходы на решения, связанные с Большими данными и бизнес-аналитикой (BDA), достигнут в общем объеме 215,7 млрд долл., — полагают в IDC. Прогнозируемая сумма окажется возможной в случае роста рынка на 10,1% «YoY».

В ближайшие пять лет расходы рассматриваемого направления будут стабильно расти на фоне восстановления глобальной экономики после пандемии COVID-19. В период с 2021 по 2025 г. CAGR составит 12,8%.

Среди отраслей, которые в настоящее время делают наиболее крупные инвестиции в BDA, выделяются банкинг, дискретное производство и профессиональные услуги. Коллективно в 2021 г. на них придется треть общих расходов. Следом разместятся технологическое производство, телекоммуникации, а также центральные/региональные органы власти, совместно способные потратить на BDA около 47 млрд долл.

Свыше половины расходов на BDA в 2021 г. обеспечат услуги, из них на долю ИТ-услуг придется свыше 85 млрд долл. Вторым крупнейшим сегментом в части расходов окажется ПО, инвестиции в которое составят 82 млрд долл. Это же направление будет наиболее динамично развивающимся — показатель CAGR здесь достигнет 15,1%.

США в 2021 г. останутся крупнейшим региональным рынком для BDA — его объем обещает превысить 110 млрд долл. Следом разместятся Япония и Китай, прогнозируемый объем расходов которых составит 12,4 и 11,9 млрд долл., соответственно.

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