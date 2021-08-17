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Глава облачной инфраструктуры Apple перешел в Google

17 августа 2021 г., 12:35
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Как сообщает Bloomberg, Руслан Мешенберг (Ruslan Meshenberg), руководивший отделом разработки инфраструктуры iCloud перешел в компанию Google.

В Apple он проработал с января 2020 года по май текущего года. А уже с июля занимает пост вице-президента по проектированию основных сайтов Google (Core Site Reliability Engineering).

Мешенберг, до перехода в Купертино два года занимал пост вице-президента по инженерным системам (Productivity Engineering) в Netflix, а до этого шесть лет был директором по разработке облачных платформ компании. Свою карьеру в индустрии он начал в 1996 г., запустив небольшого Интернет-провайдера, еще будучи студентом. Потом успел поработать в HP, Yahoo и Telenav прежде, чем попал в Netflix. Образование Руслан Мешенберг получил в Калифорнийском Университете.

Как ранее отмечало издание The Wall Street Journal, Машенберг присоединился к команде  Apple, как раз в момент, когда компания приняла решение двигаться в сторону облачных сервисов.

В Netflix Мешенберг отвечал за большую часть инфраструктуры, которая обеспечивает трансляцию контента, в условиях быстро растущей пользовательской базы. Как известно, этот провайдер стримингового сервиса активно использует услуги AWS.

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