Глава облачной инфраструктуры Apple перешел в Google

17 августа 2021 г., 12:35

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Как сообщает Bloomberg, Руслан Мешенберг (Ruslan Meshenberg), руководивший отделом разработки инфраструктуры iCloud перешел в компанию Google.



В Apple он проработал с января 2020 года по май текущего года. А уже с июля занимает пост вице-президента по проектированию основных сайтов Google (Core Site Reliability Engineering).



Мешенберг, до перехода в Купертино два года занимал пост вице-президента по инженерным системам (Productivity Engineering) в Netflix, а до этого шесть лет был директором по разработке облачных платформ компании. Свою карьеру в индустрии он начал в 1996 г., запустив небольшого Интернет-провайдера, еще будучи студентом. Потом успел поработать в HP, Yahoo и Telenav прежде, чем попал в Netflix. Образование Руслан Мешенберг получил в Калифорнийском Университете.



Как ранее отмечало издание The Wall Street Journal, Машенберг присоединился к команде Apple, как раз в момент, когда компания приняла решение двигаться в сторону облачных сервисов.



В Netflix Мешенберг отвечал за большую часть инфраструктуры, которая обеспечивает трансляцию контента, в условиях быстро растущей пользовательской базы. Как известно, этот провайдер стримингового сервиса активно использует услуги AWS.

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