Рост мирового рынка смартфонов в 2021 г. превысит 7%

1 сентября 2021 г., 14:05

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Несмотря на то, что ситуация в цепочке поставок особых улучшений не претерпела, мировой рынок смартфонов в последние кварталы отчитывается позитивными результатами. В этой связи аналитики IDC ожидают увеличение глобальных поставок по итогам 2021 г. на 7,4%, до 1,37 млрд устройств. В 2022 и 2023 г. рост сохранится, однако замедлится до 3,4% «YoY».

Ожидаемая позитивная динамика во многом связывается с увеличением спроса на модели под iOS на 13,8%, тогда как Android-смартфоны вырастут в поставках относительно прошлого года на 6,2%.

Крупнейшие региональные рынки — Китай, США и Западная Европа — уйдут в минус относительно периода до пандемии (2019 г.), тогда как рынки Индии, Японии и MEA отчитаются хорошим плюсом.

Модели с поддержкой 5G окажутся главным двигателем нынешнего года, а вендоры и каналы будут уделять им особое внимание благодаря более сравнительно высокой ASP. Так, средняя стоимость 5G-смартфонов в 2021 г. достигнет 634 долл., тогда как годом ранее составляла 632 долл. В то же время ASP 4G-смартфонов за год упадет почти на 30% — с 277 до 206 долл. Общие поставки 5G-моделей за год вырастут на 123,4%, до 570 млн устройств. Китай останется крупнейшим потребителем подобных аппаратов с долей в общих поставках на уровне 47,1%. Следом разместятся США (16%), Индия (6,1%) и Япония (4,1%). К концу 2022 г. на долю 5G-продуктов придется 54,1% общемировых поставок смартфонов.

Вопреки сохраняющемуся негативному влиянию на рынок пандемии COVID-19 и, в частности, распространению Дельта-варианта, потребители активно переходят на смартфоны премиум-класса. Во втором квартале года поставки устройств стоимостью 1000 долл. и выше увеличились на 116% «YoY». В этой связи общая ASP смартфонов выросла на 9% «YoY».

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