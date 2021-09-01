Intuit вот-вот купит Mailchimp за 10 млрд долл.

1 сентября 2021 г., 13:26

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Как сообщает Bloomberg компания Intuit ведет переговоры о приобретении разработчика средств электронного маркетинга Mailchimp и речь идет о сумме, превышающей 10 млрд долл.



Впервые информация о том, что Mailchimp ведет переговоры о приобретении появилась 12 августа. Тогда сообщалось, что компания вызвала интерес у частных инвестиционных фондов и неназванных «крупных технологических компаний».



Intuit наиболее известна как производитель TurboTax и QuickBooks, доминирует в США в сегменте бухгалтерского ПО для малых и средних предприятий. На данный момент ее рыночная капитализация составляет 154,7 10 млрд долл.



Стоит отметить, что Intuit и ранее активно покупала компании, но как правило, в небольших сделках более мелкие компании, последней из которых стала покупка OneSaas в феврале.

В отчете Bloomberg отмечается, что окончательное решение еще не принято. Кроме того, в процесс может вмещаться еще один покупатель Mailchimp.



Сервис Mailchimp, запущенный в 2001 году, как раз в период краха бума доткомов, стал почти синонимом онлайн-маркетинга по электронной почте. Компания справедливо заявляет, что это ведущая в мире платформа автоматизации маркетинга для малого и среднего бизнеса. Она также предлагает маркетинговые инструменты, аналитику и многое другое.



За прошедшие годы Mailchimp заметно расширил спектр сервисов за пределы почтовых рассылок. Например, предлагаются инструменты для создания интернет-магазина с нуля и запуска масштабных рекламных кампаний в веб.



Кроме того стоит отметить, что Mailchimp уже неубыточна - прошлом году прибыль составила 300 млн долл.



Примечательно и то, что Mailchimp никогда не привлекал венчурное финансирование.

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