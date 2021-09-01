 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 32-33 (1279)

22.08 - 29.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Intuit вот-вот купит Mailchimp за 10 млрд долл.

1 сентября 2021 г., 13:26
+11
голос

Intuit вот-вот купит Mailchimp за 10 млрд долл.

Как сообщает Bloomberg компания Intuit ведет переговоры о приобретении разработчика средств электронного маркетинга Mailchimp и речь идет о сумме, превышающей 10 млрд долл.

Впервые информация о том, что Mailchimp ведет переговоры о приобретении появилась 12 августа. Тогда сообщалось, что компания вызвала интерес у частных инвестиционных фондов и неназванных «крупных технологических компаний».

Intuit наиболее известна как производитель TurboTax и QuickBooks, доминирует в США в сегменте бухгалтерского ПО для малых и средних предприятий. На данный момент ее рыночная капитализация составляет 154,7 10 млрд долл.

Стоит отметить, что Intuit и ранее активно покупала компании, но как правило, в небольших сделках более мелкие компании, последней из которых стала покупка OneSaas в феврале.
В отчете Bloomberg отмечается, что окончательное решение еще не принято. Кроме того, в процесс может вмещаться еще один покупатель Mailchimp.

Сервис Mailchimp, запущенный в 2001 году, как раз в период краха бума доткомов, стал почти синонимом онлайн-маркетинга по электронной почте. Компания справедливо заявляет, что это ведущая в мире платформа автоматизации маркетинга для малого и среднего бизнеса. Она также предлагает маркетинговые инструменты, аналитику и многое другое.

За прошедшие годы Mailchimp заметно расширил спектр сервисов за пределы почтовых рассылок. Например, предлагаются инструменты для создания интернет-магазина с нуля и запуска масштабных рекламных кампаний в веб.

Кроме того стоит отметить, что Mailchimp уже неубыточна - прошлом году прибыль составила 300 млн долл.

Примечательно и то, что Mailchimp никогда не привлекал венчурное финансирование.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  