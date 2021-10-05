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Рост европейского рынка решений для умного дома превысил 23%

5 октября 2021 г., 12:35
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Рост европейского рынка решения для умного дома превысил 23%

Европейский рынок продуктов для умного дома во втором квартале 2021 г. отчитался увеличением поставок на 23,8% «YoY», — сообщает IDC. С апреля по июнь отгружено не менее 24 млн устройств.

Второй квартал кряду локальный рынок отчитывается позитивной динамикой свыше 20%, что во многом объясняется сравнением с провальным первым полугодием 2020 г. Amazon и Google вернули себе первую и вторую позиции в рейтинге благодаря отличным продажам умных колонок и цифровых медиа-адаптеров.

Центральная и Восточная Европа выросла в натуральном выражении на 29,1%, а наиболее динамично развивалась категория, связанная с умным освещением. Впрочем, наиболее востребованными по-прежнему оставались решения, для видеоразвлечений.

Общеевропейские поставки продуктов для видеоразвлечений во второй четверти года достигли 11,9 млн, что соответствует 49,2% рынка. Львиная доля результата (70,4%) была обеспечена Смарт ТВ, которые увеличились в поставках на 18,7% «YoY». Во многом благодаря умным дисплеям, спрос на умные колонки увеличился на 22,8%, что соответствует более 5,6 млн отгруженных устройств. Категория, объединяющая решения для домашней безопасности, освещения и регулирования температуры выросла на 39,5%, а по итогам 2025 г. выйдет на общие поставки в размере 65 млн устройств.

Как ожидается, что при среднегодовом росте в период с 2021 по 2025 г. на уровне 13,5%, в последний год прогнозного периода объем рынка превысит 203 млн устройств.

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