Новые процессоры Intel Xeon E-2300 дают прирост производительности до 17%

5 октября 2021 г., 13:15

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В анонсированных Intel процессорах Xeon E-2300 с технологией Intel Turbo Boost тактовая частота увеличена до 5,1 ГГц. Благодаря этому и наращиванию скорости памяти на 23% чипы Intel Xeon E-2300 обеспечивают прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением Intel Xeon E до 17%. В сочетании с набором микросхем серии Intel C250 эта платформа обеспечивает большую пропускную способность и скорость ввода-вывода с такими возможностями как интерфейс PCIe 4.0, поддержка большего числа линий PCIe 3.0, USB 3.2 2×2 (20 Гбит/с) и SATA 3.0. Эта платформа также проверена на совместимость с новейшими серверными операционными системами, включая Windows Server 2022.

Процессоры Intel Xeon E-2300 предоставляют следующие аппаратные функции для повышения надежности:

Поддержка памяти ECC: предотвращение перерывов в работе благодаря автоматической проверке данных на наличие ошибок, обеспечивающей повышенную надежность при выполнении критически важных задач. Процессоры Intel Xeon E-2300 поддерживают память DDR4 со скоростями до 3200 MT/s.

Инструментарий Intel Server Platform Services (Intel SPS): разработанный для управления стоечными серверами, Intel SPS представляет собой набор инструментов для контроля и мониторинга энергопотребления, температуры и использования ресурсов с поддержкой Intel Node Manager.

Технология Intel Active Management Technology (Intel AMT): использование возможностей интегрированной платформы в сочетании с распространенными сторонними приложениями для управления и безопасности, Intel AMT позволяет ИТ-специалистам или внешним поставщикам сервисных услуг лучше обнаруживать, ремонтировать и защищать свои сетевые вычислительные ресурсы.

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