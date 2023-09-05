«Збройні сили України» приймають на озброєння дрон Saker Scout зі штучним інтелектом

5 сентября 2023 г., 16:55

«Міністерство оборони України» допустило до експлуатації у «Збройних силах України» дрон Saker Scout зі штучним інтелектом. За допомогою наявної оптики та програмного забезпечення система самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики «людської помилки», оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси.

В комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою дрона розвідника. Дальність польоту безпілотника – до 10 км.

Saker Scout може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі, а також використовувати інерціальну систему наведення, для підвищення стійкості до засобів радіоелектронної боротьби.

Комплекс інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему «Дельта».

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні