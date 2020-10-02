Raspberry Pi нервно курит в сторонке

2 октября 2020 г., 18:05

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Процессорные технологии мельчают и холодеют, и теперь китайцы решили «переопределить понятие ПК», превратив «обычный настольный ПК» в совсем уже маленькую коробочку, которая способна почти на все (кроме, разве что, игр).

Ярким примером такого нового миниатюрного рабочего места стал мини ПК Chuwi LarkBox с процессором Intel Celeron J4115, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища eMMC на борту, с полноразмерным HDMI портом, поддержкой разрешения 4К и возможностью установки дополнительного M.2 SSD (даже инструкция по разборке коробочки и установке SSD прилагается). И все это добро помещается в коробочке 60х60х40 мм (меньше стандартного кубика Рубика) и весом 127 г (без учета блока питания, который, в принципе – как обычная USB зарядка средних размеров).

Так что Chuwi – компания-производитель этого «чуда враждебной техники» – проделала большую работу и по «впихиванию» такого «железа» в такой корпус, и по созданию системы охлаждения, способной отвести достаточно тепла из такого малого внутреннего объема корпуса LarkBox. Кстати, я уже погонял пару тестов (видео про тестирование производительности будет обязательно, хотя особых цифр я бы не ждал, например, PCmark показал на LarkBox 1296 «попугаев») и можно сказать, что процессор LarkBox не нагревается выше 70-75 °С даже при полной нагрузке в тестах, что очень даже неплохо, а температура покоя составляет около 50 °С. Хотя, говорят, что при установке SSD (которые тоже очень даже горячие по нынешним временам) – LarkBox начинает греться куда сильнее и даже сваливается в постоянный троттлинг.

Но, вернемся к главному – месту таких мини ПК на рынке и почему Raspberry Pi нервно курит… Итак, мы имеем дело с двумя устройствами примерно равной производительности «железа» и достаточно либеральными ценами. Новая Raspberry Pi 8 ГБ, корпус с тихим кулером и к нему обвес типа подключения SSD «внутри корпуса» – обойдется вам примерно в $130, тогда как при пред-заказе на IndieGoGo данный кубик LarkBox от Chuwi шел по $149.

Если вернуться к идее приобретения новой Raspberry Pi четвертого поколения с 8 ГБ на борту, то главным отсылом и была как раз идея иметь простую компактную рабочую станцию-терминал, способную выполнять основные задачи по работе с Azure – работа в VS Code, Azure PowerShell, Azure CLI, Azure Portal, Azure Storage Explorer, Azure Data Studio и прочие тулы по необходимости. Что показала работа с данными утилитами на Raspberry Pi 8 ГБ – да ничего, большая часть из них просто не работает с Raspberry, не зависимо от установленной ОС – просто никто не портировал сборки – исключение составляет только PowerShell Core 7.x, который Microsoft лично портировала на Raspberry – все остальные утилиты или вообще отсутствуют/ не устанавливаются/ не запускаются, либо работают из рук вон плохо – например, VS Code, который портирована на Raspberry Pi энтузиастами под названием Code-OSS, которая глючит и в работе, и с расширениями, и производительность оставляет желать лучшего. И да, портал Azure на «местном» Chrome Raspberry Pi также работает очень-очень медленно, я бы даже сказал – мучительно медленно.

А вот то, как «бегает» и реагирует Chuwi LarkBox в интерфейсе, браузере, приложениях очень даже шустро. Я уже писал, что в PCmark 10 LarkBox показал результат 1296, что всего на 50% медленнее того же GPD Win 2 с его m3-7y30 процессором или в 2.5 раза медленнее модного игрового мини ноута GPD Win MAX. Так что в сочетании с 6 ГБ ОЗУ достаточно для выполнения LarkBox всех перечисленных выше рабочих задач. В принципе – по работе с порталом Azure вопросов вообще нет, я уже погонял и все открывается с привычно по другим ноутам – типа GPD P2 Max – скоростью. Так что, похоже, Raspberry Pi с появлением устройств типа Chuwi LarkBox потеряет массу своих поклонников-любителей дешевого «железа» для базовой работы, а вот для «китайцев» типа Chuwi наступят времена косить бабло путем замены на офисных столах «огромных NUC» на аккуратные миниатюрные коробочки – если, конечно, смогут доказать надежность и качество поддержки.

Raspberry Pi нервно курит в сторонке

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