AI – ключ до зростання ринку ПК?

14 октября 2024 г., 18:55

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Аналітики провідних агенцій дещо розійшлися у своїх оцінках динаміки та об'єму світового ринку персональних комп'ютерів. Втім фахівці очікують, що у найближчій перспективі попит на заміну систем на базі Windows 10 зменшиться, але продовжать динамічний розвиток комп'ютери зі штучним інтелектом.

Згідно з останніми даними Canalys, світовий ринок ПК у третій чверті зростав у річному обчисленні четвертий квартал поспіль, а загальні поставки настільних комп'ютерів, ноутбуків і робочих станцій збільшилися на 1,3% до 66,4 млн одиниць.

Постачання ноутбуків (включаючи мобільні робочі станції) досягли 53,5 млн одиниць, що на 2,8% більше. Тоді як поставки настільних ПК (включаючи стаціонарні робочі станції) скоротилися на 4,6% до 12,9 млн одиниць.

У наступні 12 місяців аналітики очікують продовження високих темпів зростання. Оскільки значна частина встановленої бази ПК з Windows все ще потребує оновлення до закінчення терміну дії Windows 10 у жовтні 2025 року. Запуск процесорів для ПК зі штучним інтелектом останнього покоління від Intel, AMD і Qualcomm також посилює ціннісну пропозицію модернізації старих ПК.

Провідним постачальником у третьому кварталі стала Lenovo, відвантаживши 16,5 млн пристроїв по всьому світу, що на 3% більше у річному вимірі. І це в порівнянні зі значними поставками рік тому. На другому місці – компанія HP, яка глобально відвантажила 13,5 млн пристроїв. Dell утримала третю позицію. Але її поставки впали на 4% в річному обчисленні до 9,8 млн одиниць. ASUS посіла четверте місце, продемонструвавши найвищі темпи зростання серед найбільших постачальників – 16%. Замкнула п'ятірку лідерів Apple з показником 5,1 млн поставлених комп'ютерів Mac.

Фахівці IDC навпаки вважають, що попри ознаки відновлення світової економіки, поставки традиційних ПК у третьому кварталі знизилися на 2,4% у річному обчисленні до 68,8 млн одиниць. Такі фактори, як зростання витрат і поповнення запасів, призвели до сплеску поставок у другій чверті, в результаті чого цикл продажів дещо сповільнився.

Більша частина попиту на мобільні пристрої наразі все ще зосереджена на моделях початкового рівня. З усім тим, очікується, що нові комп'ютери зі штучним інтелектом, такі як системи Copilot+ від Qualcomm та еквівалентні чипи від Intel і AMD, а також очікувані комп'ютери Mac на базі процесорів M4 від Apple, стануть рушійною силою преміум-сегмента в найближчі місяці. Втім для початку виходу в маси пристроям з розвиненими функціями AI знадобиться принаймні два-три роки.

Схожих висновків щодо невеликого зменшення, на 1,3% в річному зіставленні, до 62,9 млн одиниць, світових поставок ПК в третій чверті дійшли й аналітики Gartner. Це зниження відбулося після трьох кварталів поспіль зростання ринку ПК у річному обчисленні.

Втім на думку фахівців ринок перебуває на шляху до відновлення. На світовому рівні попит на ПК збільшиться ближче до кінця року, а у 2025, коли оновлення систем досягне свого піка, він зростатиме ще активніше.

У порівнянні з третім кварталом 2023 року, в першій четвірці рейтингу постачальників не відбулося жодних змін, за даними Gartner. Lenovo, HP, Apple та Acer продемонстрували зростання в річному обчисленні, тоді як Dell і ASUS знизили обсяги поставок.

Ринок ПК у США у третьому кварталі зріс на 5,6% – було відвантажено понад 17 млн ПК. Високий попит спостерігався як в державному секторі, так і в освітньому. Першість за обсягом поставок з часткою ринку 24,8% зберегла компанія HP. За нею йде Dell з 23,6%.

Ринок персональних комп'ютерів у регіоні EMEA пережив перший квартал спаду після трьох кварталів зростання поспіль, скоротившись на 1,5%.

Ринок Азійсько-Тихоокеанського регіону скоротився на 8,5% у річному обчисленні, головним чином через низький попит в Китаї. Тамтешній ринок ПК скоротився на 10% у річному обчисленні.

Своєю чергою за попередніми оцінками Counterpoint Research, поставки на світовому ринку ПК у третьому кварталі зросли на 1% до 65,3 млн одиниць. Головним чином завдяки постійному попиту на заміну до закінчення оновлення безпеки Windows 10 та технічної підтримки у 2025 році, а також зростанню продажів комп'ютерів зі штучним інтелектом.

Оскільки рівень запасів в основному нормалізувався в першому півріччі, виробники ПК продовжують випускати все більше нових моделей. За підсумками III кварталу Lenovo демонструвала четвертий квартал поспіль зростання поставок у річному обчисленні, до 25%.

Починаючи з 2021 року, навіть з урахуванням шкільного сезону, третій квартал не був таким сильним, як у доковідні часи. У Counterpoint Research вважають, що це пов'язано зі зміною робочого середовища та способу життя, а також стратегії закупівель з боку підприємств.

Фахівці спостерігають зростання попиту на ПК зі штучним інтелектом, особливо на ноутбуки, після запуску нових процесорних платформ AMD та Intel у третьому кварталі. Однак користувачі все ще шукають відповідні програми для комп'ютерів зі штучним інтелектом, щоб підвищити ефективність своїх повсякденних завдань.

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